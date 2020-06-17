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影/大甲高中首位體育生姚奕菁上台大 他曾是亞青賽第3

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
台中大甲高中體育班學生姚奕菁今天放榜上台灣大學，校長蕭建華（右）代表學校和家長會，送他行李箱和書。記者游振昇/攝影
台中大甲高中體育班學生姚奕菁今天放榜上台灣大學，校長蕭建華（右）代表學校和家長會，送他行李箱和書。記者游振昇/攝影

台中市大甲高中體育班學生姚奕菁今天的放榜好消息，在體育績優甄選中，獲錄取台灣大學生物產業傳播暨發展學系，這是大甲高中體育班47年來，第一位體育班學生上台大

大甲高中昨舉辦創校80年校慶，今天又有喜事，大甲高中校長蕭建華，家長會長江佳釧等人，今天送體育班學生姚奕菁紅包、英文書和行李箱，祝福他上台灣大學後，學習收獲多。

姚奕菁專項是手球，他從國小5年級玩手球，玩出興趣，父母也支持他運動，國中到高中都是體育班手球校隊，在大甲高中手球校隊，表現更好，2018年更獲選進入國家代表隊，參加亞青盃獲第3名，教練江家慶說，這是台灣手球選手參加亞青盃，成績最好的一次。

姚奕菁說，今天獲知自己上台大，很興奮，參加甄選後，他開始訂出暑期讀書計畫，加強英文，自我加強英文能力，將來有助課業，也能和外國人溝通，是有趣的事，導師蘇瓊媚今天也鼓勵他，上台大後繼續保持主動積極的學習精神。

校長蕭建華表示，該校體育班成立已47年，姚奕菁是第一位體育班上台大，他曾帶手球隊學生出國比賽，看到姚在比賽中，投入和認真的表現，他今天送姚一本英文書，因為上台大後，研究學術要有基礎，英文是重要工具，送書鼓勵他多讀多吸收。

台中大甲高中體育班學生姚奕菁（左3）今天放榜上台灣大學，校長、老師、教練和家長會長一起祝賀他。記者游振昇/攝影
台中大甲高中體育班學生姚奕菁（左3）今天放榜上台灣大學，校長、老師、教練和家長會長一起祝賀他。記者游振昇/攝影

體育 台大 台灣大學

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