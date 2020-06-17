影/大甲高中首位體育生姚奕菁上台大 他曾是亞青賽第3

台中市大甲高中體育班學生姚奕菁今天的放榜好消息，在體育績優甄選中，獲錄取台灣大學生物產業傳播暨發展學系，這是大甲高中體育班47年來，第一位體育班學生上台大。

大甲高中昨舉辦創校80年校慶，今天又有喜事，大甲高中校長蕭建華，家長會長江佳釧等人，今天送體育班學生姚奕菁紅包、英文書和行李箱，祝福他上台灣大學後，學習收獲多。

姚奕菁專項是手球，他從國小5年級玩手球，玩出興趣，父母也支持他運動，國中到高中都是體育班手球校隊，在大甲高中手球校隊，表現更好，2018年更獲選進入國家代表隊，參加亞青盃獲第3名，教練江家慶說，這是台灣手球選手參加亞青盃，成績最好的一次。

姚奕菁說，今天獲知自己上台大，很興奮，參加甄選後，他開始訂出暑期讀書計畫，加強英文，自我加強英文能力，將來有助課業，也能和外國人溝通，是有趣的事，導師蘇瓊媚今天也鼓勵他，上台大後繼續保持主動積極的學習精神。