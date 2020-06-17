台東大學機慢車停車證設計徵選 山豬駕駛引起共鳴
國立台東大學辦理校園學生機（慢）車停車證設計徵件活動，投件16件作品，經校內師生票選，最後由名為「山豬駕駛通行證」的作品脫穎而出，幽默的創意引起師生共鳴。
「台東山豬多，就想到用山豬來設計。」資訊工程學系三年級翁同學說，她運用黑色底圖、白色線條，簡單勾勒出山豬的圓鼻子、小眼睛，並註明「豬式呼吸、安全第一」。
東大每年都會辦理校園學生機（慢）車停車證設計徵件活動，今年有各系所共16件作品投件，有的以圖書館為設計意象，也有走簡約風格，每件設計呈現出繽紛多彩具創意。
學務處校園安全中心主任高泉元表示，獲得冠軍的作品，將成為109學年度學校機車、腳踏車停車證樣式，評選特優1名學生，頒發獎狀乙張及獎金1000元。
過去台東常被認為地處偏僻，甚至誤以為台東人得騎山豬上學，此次冠軍作品深受共鳴，果然一舉拔下頭籌，也引起同學們的熱烈討論。
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