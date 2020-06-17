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校園我最棒／光明國中 桃市科展奪2項第1

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園報導
桃市中小學科學展覽會，光明國中奪下雙第一。 記者陳夢茹／攝影
桃市中小學科學展覽會，光明國中奪下雙第一。 記者陳夢茹／攝影

桃園市第60屆中小學科學展覽會，光明國中在物理組及化學組紛紛奪下第一名，刷新該校科展好成績，兩組學生將於7月27日至7月31日代表桃園市參加全國賽。

化學組學生黃均楷、陳宥妤以作品「蕨鬥吧！FIRE！－以塵爆進行孢子脂質分析研究」獲得第一名。黃均楷表示，實驗是接手學長姐，不過他們在生物課堂中有學習到蕨類孢子的知識，又看到網路上有人用蕨類石松孢子進行粉塵爆炸實驗，好奇哪些蕨類孢子有相同性質，進而研究蕨類孢子脂質與塵爆之間的關係。

陳宥妤說，他們發現常作為中藥的孢子-海星沙具有相同性質，便開始實驗。指導老師謝秉桓表示，原本是利用塑膠桶實驗，但塵爆威力大，炸破不少塑膠桶蓋，而五金行沒有單賣桶蓋，曾打電話到台南的廠商詢問，廠商聽到學生做實驗，也相當有人情味，讓他們訂購30個，但一直炸破不是辦法，才改為特製鐵桶。

物理組第一名「音箱別有『洞』天」，為學生李育烜、張幼蓁和簡均芳的作品。3人皆有音樂背景，李育烜學習烏克麗麗、張幼蓁會鋼琴、簡均芳學習貝斯。

作品以不同形狀的木板合成音箱，再用自動撥弦器測試聲音差異，負責寫程式控制自動撥弦器的李育烜說，撥弦的力道及速度都會影響實驗結果，才會寫程式控制統一力道。

校長何信璋說，參加科展耗時又耗精力，但學校及老師們致力培育科展人才，學生也願意花時間，才創造出好成績。

中藥

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