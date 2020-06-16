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讀報三年 基隆銘傳國中會考作文成績亮眼
今年國中會考基隆地區有42人作文拿到六級分，其中26位是銘傳國中的學生，當中有10人來自908班，閱讀推廣老師林季儒說，這個好成績是來自「讀報3年奠定的基本功」。
「我們都覺得讀報很好，可以提高寫作能力，但卻很難被證明。」3年前，林季儒嘗試將708班設為讀報教育實驗班，3年來周周帶領同學讀《好讀》周報，今年終於出現10位作文滿級分的同學，值得一提是，當中不少人7年級時作文僅3、4級分。
林季儒表示，讀報除了教學生讀懂報紙的結構、新聞內容，有時還會讓同學寫新聞稿、編報紙，她也鼓勵學生把報紙回家與爸媽共讀，讓學生把讀報心得寫在聯絡簿上取代流水帳。
「讀報的好處比想像中的多」，林季儒說，除了成績變好，讀報還平衡了城鄉差距，「不論是住在都市或是偏鄉，報紙對所有人都提供一樣的內容」，此外，學生常會因成績好壞分小團體，但讀報讓大家有共通的話題，班上的氛圍也變得融洽，與其他班有明顯得不同。
林季儒表示，在還沒有《好讀》的時候，她必須每天閱讀各大報，把可用的內容一篇篇剪下來，自從有《好讀》後，省事許多，而且《好讀》內容非常適合學生，不但有時事、還能透過議題式主題訓練思辨能力，「讀報不只國文、作文變好，我發現學生連社會科都至少是B以上的成績」。
從三級分到六級分，需要多少時間的努力？對銘傳國中學生張皓軒、江秝綺來說是3年。張皓軒說，7年級時根本不知道作文要寫什麼，當時只拿3、4級分，但是一路讀報到9年級時，可以到5級分，會考還拿了6級分，他認為這都要歸功《好讀》的豐富內容，增進了作文技巧。
江秝綺說，感謝老師讓他用3年的時間證明「我也可以拿到六級分」，這3年的讀報耕枟，她不只是中文作文進步，連英文閱讀也進步了。
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