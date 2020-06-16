兄弟檔文觀止和文淵閣姓名奇特 父文須琢也很酷

雲林縣元長國中應屆畢業生文觀止和文淵閣兄弟檔今年國中會考成績卓越，選讀北港高中再續同窗情，由於兄弟倆姓名相當奇特，讓人印象深刻。父親文須琢的姓名也很酷。

文觀止和文淵閣的父親文須琢告訴中央社記者，家族取名時並未注重筆畫或生辰八字，只希望孩子能喜愛閱讀，同時名字響亮讓人印象深刻，因此大家玩起姓名梗。

文須琢解釋，哥哥文觀止依「古文觀止」取名，而「文淵閣」是明代大學士辦公的地方，清代時收藏一套「四庫全書」，所以哥哥是「一本書」，弟弟就直接升級成為「圖書館」，取名文淵閣。

文觀止和文淵閣了解自己的名字意涵，從小都很喜歡看書，養成廣泛閱讀習慣，他們以自己的名字為傲，只抱怨過名字筆劃太多，簽名時很麻煩。

文須琢發現求學路上，文淵閣記憶力強，往往父子討論課業，文淵閣在旁默默聽，過段時間，文觀止還在為課業發愁，文淵閣已學會如何解題，反過來教哥哥。

文淵閣去年直接從國一跳級國三，今年會考成績5A++，朋友笑著說，人如其名，不負「文淵閣」這個名字。

文觀止和文淵閣在元長國中同班同學一年，今年國中會考成績出爐後，兄弟倆決定選擇離家僅200公尺的北港高中就讀，他們說，就近求學可減少通學的時間，有更多的時間來閱讀、做自己喜歡的事，讓高中生活更多采多姿。