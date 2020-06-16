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最驚喜的畢業禮物 新店國小畢業生划龍舟

觀天下 / 記者張雯琪／新店報導
新店國小「超越自我-碧潭龍舟」，讓畢業生親自坐上體驗划龍舟的樂趣。 圖／大新店有線電視提供
新店國小「超越自我-碧潭龍舟」，讓畢業生親自坐上體驗划龍舟的樂趣。 圖／大新店有線電視提供

小朋友最期待的畢業禮物是什麼呢？新北市新店區新店國小今(16)日為100多位畢業生舉辦了一場別開生面的畢業系列活動，「超越自我-碧潭龍舟」，讓畢業生親自坐上體驗划龍舟的樂趣，畢業生穿上救生衣，坐上龍舟，各個心情都相當興奮。

新店國小校長許德田表示，新店國小校內有游泳池，每位學生都必須學會游泳及水中自救課程及技巧。為了讓學生學習正確的水域活動知識，加上學校緊鄰碧潭風景區，因此自108學年度起，學校規劃了多元探索活動課程，添購獨木舟及救生衣等設備進行划船課程，還將划船與游泳等課程列入校本課程。本學期因疫情影響，游泳池無法進行游泳教學，因而轉成獨木舟體驗課程，深獲學生的喜愛。

而為了讓畢業生能夠留下美好的畢業回憶，今年學校特別規劃碧潭划龍舟體驗活動，新北市政府體育處為鼓勵學校創新課程，特別移撥二艘龍舟及相關設備給學校，讓學生能練習划龍舟的技巧。

今日在中華民國龍舟協會及新店同心救難隊的專業協助下，學校舉辦畢業生「超越自我-碧潭划龍舟」活動，以班級為單位進行小小龍舟競賽，希望藉此活動讓學生感受家鄉划龍舟的樂趣，並學習團隊合作精神。划龍舟是新店國小碧潭家鄉的傳統活動，這次也成為孩子們畢業前難忘的學習經驗。

划龍舟 碧潭

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