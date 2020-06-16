秀峰高中畢業典禮好嗨 立委賴品妤高人氣

又到了鳳凰花開的季節，汐止區的秀峰高中今(16)日舉行畢業典禮，新科立委賴品妤當選後參加的第一場畢業典禮，受到好多畢業生歡迎，和賴品妤拍照似乎也成了他們難忘又特別的畢業禮。賴品妤則要大家找到自己的價值觀，讓自己舒服的生活方式。

立委賴品妤不止上台頒獎受歡迎，接著一起合照擺出pose也引起台下畢業生尖叫聲，秀峰高中舉辦高中部及國中部畢業典禮，許多民意代表都出席參加，其中新科立委賴品妤踏出校園後，參加的這第一場畢業典禮，展現高人氣，不少畢業生找她拍照留念。

秀峰高中畢業生說，真的很喜歡賴品妤，之前看過他但是沒有機會合照，今天畢業典禮她有來，能夠一起合照真的很開心。

立委賴品妤表示，這是除了自己的畢業典禮以外，第一次參加學校的畢業典禮，老實說心情蠻緊張的，主要是因為希望在這短短的致詞時間能夠讓同學聽到一些有意義的話，當然最重要的是祝福今天的畢業生，每個人都能找到自己想要的生活，這句話背後很重要的意義就是說，現在的社會是越來越多元越來越進步的，所以我們現在度量一個人已經不像過去傳統一定從成績或是社會地位來衡量這件事情，我覺得很重要的是大家要找到自己的價值觀，然後讓自己舒服的生活方式。

秀峰高中體育館當天除了畢業生、家長，在這個特別的日子，包括市議員白珮茹、張錦豪、廖先翔等多位民意代表也到場給予勉勵和祝福，對於就要步出校園，展開另一段學習旅程。

秀峰高中校長蔡春來則以勇敢追夢、築夢踏實，勉勵所有的畢業生，希望畢業生能培養自己的專業、品德以及終身學習。