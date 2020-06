會考生活英語／【生活篇】 樓層配置圖

★ 單字

1. garden [ˋgɑrdən] n. 花園(國中基本1200字) 2. offer [ˋɔfɚ] v. 提供(國中挑戰800字)

★ 實用字詞

1. food court 美食廣場;court原指棒球、籃球等「場地」。 2. floor plan 樓層配置圖 3. receipt 收據;「發票」則是invoice

The following is the floor plan of a department store.

以下是一家百貨公司的樓層配置圖。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

We offer free parking/to all the shoppers/with a receipt.

我們提供免費停車/給所有購物者/持有收據。

動手做做看:將長句分成短字詞

To know more,/please call or visit/our front desk.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. When can people visit Rhitt’s?

(A) Before 10 p.m.

(B) Anytime

(C) After 10 a.m.

2. Where do people buy tables and chairs?

(A) B1

(B) 1F

(C) 3F

3. What is true according to the floor plan?

(A) People can eat on the 6th floor and B1.

(B) All the visitors can park their cars for free.

(C) There’s no place for young children.

解答:

1. (A) 2. (B) 3. (A)