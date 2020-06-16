介紹兒童文學作家的故事 桃園市兒童文學館明開展

桃園市兒童文學館自107年起，每年會為民眾介紹3位桃園兒童文學作家，並舉辦系列展覽。今年系列展覽第二檔活動「帶著桃園兒童文學翱翔的許義宗教授」，為大家介紹兒童文學創作者許義宗的故事，展期為6月17日到9月8日，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

許義宗心懷「愛鄉土、愛台灣、世界觀、國際感」，從兒歌、童詩、童話、寓言、少年小說等，嘗試各種文體的創作與研究。曾於 1966年元月創辦大園國小校刊「小鴿子」鼓勵學生創作，1966年10月更成為縣刊「桃縣兒童」，使兒童文學創作者們擁有自由友善的平台。

1960年代的兒童文學還是一片荒蕪，許義宗從創作、編輯到研究，開拓出一片園地。許義宗為兒童文學的努力吸引學術單位關注，個人著作獲得「中山學術文化獎」、編輯兒童叢書獲頒「兒童圖書金鼎獎」，他長期在兒童文學領域累積的豐碩成果，更讓他榮獲中華民國十大傑出青年金手獎。

「 帶著桃園兒童文學翱翔的許義宗教授」現場能一覽許義宗的作品與創作手稿、過往新聞報導剪報等，也展示不少代表性的紀念照及生活照，讓人有機會看見嚴謹作家的溫暖面向。另外，展場布置許多童趣十足的跳格子互動地貼，再配上許義宗創作的兒歌作品，呈現出數十年來在兒童文學創作世界的耕耘成果。