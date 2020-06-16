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考上北藝大男學生挽面一把罩 熟女到阿嬤都淪「線」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
長榮女中時尚造型科應屆畢業生郭濬樺參加校際競賽，經常獲獎。記者鄭惠仁／攝影
長榮女中時尚造型科應屆畢業生郭濬樺參加校際競賽，經常獲獎。記者鄭惠仁／攝影

台南市長榮女中時尚造型科學生郭濬樺在校習得挽面技巧後，靠著精湛的技藝，讓男女老少都「淪線」。他不僅擔任親善大使，也是技藝比賽常勝軍，今年更錄取台北藝術大學劇場設計系，準備朝舞台劇演員整體造型領域精進。

喜歡熱鬧的郭濬樺，兒時就常吵著要到開美容院的阿姨家，看著來來往往的客人，從披頭散髮到光鮮亮麗，不禁對美髮產生興趣，國中畢業後離開彰化住進台南阿姨家，並選讀長榮女中時尚造型科，學校紮實的髮藝訓練，讓他在阿姨出國時，也能獨當一面，自己開店接客，眉清目秀、貼心嘴甜的濬樺，深受婆媽喜愛。

郭濬樺在高一的美顏課，接觸到傳統的挽面術。而阿姨的美容院，定期會請挽面師到店裏服務客人，濬樺便偷偷邀請這些客人讓他練功夫，靠著一雙巧手，成功搶下所有的客人，更因口耳相傳，從中年的熟女到80歲的婆媽，男大學生到阿伯，都被他圈粉，每個月固定報到，接受「線」上服務。

郭濬樺說，傳統的挽面，要用嘴巴咬線，有衛生上的顧慮；他鑽研的是只靠雙手操線的蝶式技法，需要花更大的功夫去練習，客人經過他兩條線的洗禮，肌膚光滑透亮，只花1、2百塊，效果不輸高單價的護膚課程。

校長蔡玉敏表示，現代美容靠儀器，早年美容靠技巧，學校有各種先進的美容護膚設備與課程，但挽面是一種最經濟實惠的美容術，雖然日漸式微，但仍有一群擁護者，很高興看到學生喜歡這種傳統的技藝，更因此創造收入。

郭濬樺已錄取北藝大劇場設計系，他說，不會放棄挽面這項老技藝，未來有機會，也會拓展北部的客群；深信「機會是留給有準備的人」，擁有一技之長，不管到哪裏，都有生機。

長榮女中應屆畢業生郭濬樺學得一手挽面好技藝，並錄取北藝大劇場設計系。記者鄭惠仁／攝影
長榮女中應屆畢業生郭濬樺學得一手挽面好技藝，並錄取北藝大劇場設計系。記者鄭惠仁／攝影

劇場 長榮

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