環保戲劇競賽10隊尬演技 新竹國小勇奪「綠劇人」

新竹市環保戲劇競賽初賽日前在濱海低碳環境教育中心辦理，共有10隊學校與民間團體參加，演出方式有話劇、國劇、舞台劇，競爭激烈，最後由新竹國小「生之聲」獲得第一名，之後將代表竹市參加8月的全國北區決賽。

環保局長江盛任說，109年環保戲劇競賽尋找「綠劇人」，挖掘令人驚豔的環保戲劇作品，讓大眾能關注環境議題並號召全民實踐環境行動，投入環境保護行列。同時亦期待各界熱愛表演的民眾，透過戲劇創作，詮釋環保即是生活的概念，傳遞對美好環境的堅持。

環保局今指出，今年環保戲劇競賽以「清淨空氣、循環經濟、改善水質、永續世代、友善環境及精進生活」為六大主題，各個參賽隊伍無不使出渾身解數，透過活潑生動的對白及獨具一格的環保材質道具，演出令人耳目一新的環保戲劇。

獲得第一名的新竹國小「生之聲」，表演內容為城堡內的壞皇后，為了自己的美貌吃了許多熊掌、魚翅還命屬下捕捉野生動物，破壞生態平衡，最後吃了惡果才覺醒，小朋友們表演自然生動，所有自製的道具也美倫美奐，獲得評審一致青睞。

第二名的健言社表演內容為「環境破壞誰能比我慘」，以動物的角度看人類對環境的破壞，製作的大象、長頸鹿等動物造型十分吸引人，表演者為皆為中年人，能啟發不同族群對環境保護的認知。