同心圓 讓台東阿美族三間屋部落亮起來！
為讓小朋友學習混色跟數學的概念，台東三間國小近日與三間屋社區發展協會合作，由阿公、阿嬤和小朋友，一起在部落擋土牆上彩繪「同心圓」，大小不一的彩色圓圈圖案，讓部落亮起來。
三間國小校長李秀琴表示，學校規畫孩子透過康丁期基的畫作同心圓，讓孩子瞭解混色概念，結果發現，孩子其實發現這個圓裡面，有大大小小的圓，從美勞課程，發展出數學的概念。
部落長者和小朋友利用各種圓型的物品，再塗上顏色，開心的在部落一處擋土墻上，彩繪了許多大小不一多彩的同心圓圖案，小朋友印象深刻，也能夠美化部落的環境。
三間屋社區發展協會理事長戴秀玲表示，部落平時灰暗的擋土墻，經過長者跟小朋友的彩繪後，感覺到都亮了起來，希望因此部落的生活更有朝氣，小朋友也學習到同心圓的概念。
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