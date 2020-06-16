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台灣茶溯源 台南學童上山尋原生種山茶

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南大附小與竹橋國小學生探索台灣原生種山茶，並學習茶的製作。圖／南大附小彩虹斑馬志工隊提供
南大附小與竹橋國小學生探索台灣原生種山茶，並學習茶的製作。圖／南大附小彩虹斑馬志工隊提供

南大附小彩虹斑馬志工隊繼探究阿里山茶與屏東港口茶後，再設計了共學課程，昨邀請七股區竹橋國小學生一起到六龜山區探索台灣原生種山茶，品嘗具天然花蜜香的山茶。小朋友表示，不枉費搭了2個多小時車程到六龜「找茶」。

南大附小老師張景傑表示，志工隊曾到阿里山利用青心烏龍製作紅茶，也到過屏東滿州利用雪梨種茶樹製作港口茶，並比較高山茶和平地茶的差異。這兩種均屬小葉種茶樹，因還有大葉種的台灣原生種山茶，興起探究的念頭，由台南大學社會責任計畫（USR）經費支持，邀約竹橋國小共學。

第3代茶農徐盛暘帶領師生前往六龜山區認識野放的台灣原生種山茶，指導學童採摘1心2葉的茶芽。南大附小學生蔡凱丰說，這裡跟在阿里山看到的梯田式茶園很不一樣，茶園又斜又陡，行走不易，隨時可能會滑倒；台灣山茶的葉片比較大，幼芽沒有茸毛，跟小葉種的青心烏龍截然不同。

回到製茶場，學童親手揉製山茶，待靜置發酵後，再進行乾燥及包裝。竹橋國小學生黃玲惠說，經過50分鐘細心的搓揉，茶菁由綠逐漸轉紅，才完成揉捻的步驟，雙手很酸，製茶真的很不簡單。徐盛暘也帶領學生體驗手工炒茶，他說，要均勻翻炒茶葉，接觸鍋底的茶葉要往上翻，否則容易燒焦。南大附小學生林翊涵形容，翻炒茶菁如練鐵砂掌，佩服不已。

竹橋國小校長謝宇笙表示，1整天艱辛的製茶過程，不只透過舌頭感受山茶的美味，更感受到徐盛暘家族守護茶園的決心，此課程讓孩子受用一輩子，以後在校長室泡茶都會小心翼翼，珍惜眾人的心血結晶。

南大附小與竹橋國小學生探索台灣原生種山茶，並學習茶的製作。圖／南大附小彩虹斑馬志工隊提供
南大附小與竹橋國小學生探索台灣原生種山茶，並學習茶的製作。圖／南大附小彩虹斑馬志工隊提供

阿里山 六龜 屏東

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