板橋435首開放國際藝術家進駐 人體解剖展震撼視覺神經

新北市板橋435藝術聚落將於6月中開放進駐，今年首度開放國際藝術家申請，吸引英、法、日等上百位藝術家投件，爭取60名席次，其中旅居歐洲10年的藝術家陳思穎，引入人體解剖藝術，震撼觀眾視覺，另也有環境保護、原民部落、塗鴉藝術等多元風格，拓展新北市藝術領域。

新北市2013年起辦理「435藝術家進駐計畫」，開放435藝術聚落3棟建築物，供藝術家進駐使用，讓青年藝術家不必擔憂創作空間，並藉由藝術能量群聚效應，打造藝術家的夢想基地。

文化局指出，今年首度開放不限國籍申請，吸引英、法、日、韓、港、俄羅斯及台灣等上百名藝術家投件，已決選出60席次，原定3月中公告錄取名單後，4月中即可進駐，但因疫情延至6月中，期間也完成空間消毒與整頓，讓每位藝術家都能安心創作。

文化局表示，除了原本進駐的雕塑、美術、行為藝術領域外，此次入選類別更包括解剖藝術、電影創作、文創設計、手工立體書創作、聲音藝術、塗鴉藝術等，還有逐漸式微的古琴與南管音樂，風格多元。

其中旅居歐洲十年的藝術家陳思穎，將曾在荷蘭舉辦的「人體解剖拼貼工作坊」帶入板橋435，以藝術的角度切入解剖學與醫學，突破大眾對於生死議題的禁忌與畏懼，震撼視覺神經。