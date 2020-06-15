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南光高中30名學生獲獎 陳柃樺首爾國際發明展銀牌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府今天颁獎表揚109年學藝參賽優秀學生，南光高中有30人獲獎。圖／學校提供
台南市政府今天颁獎表揚109年學藝參賽優秀學生，南光高中有30人獲獎。圖／學校提供

台南市政府今頒獎獎勵109年學藝參賽優秀學生，南光高中有30人獲獎，其中，學生陳柃樺韓國首爾國際發明展獲得銀牌，還申請專利。另名沈思妤投入跳繩達11年，勇奪全國各級學校民俗體育競賽特優，表現搶眼。

南光高中說，近幾年老師指導學生小論文及鼓勵學生參加中學生網站讀書心得比賽，獲獎率達8成以上，學生洪勝凱等6人榮獲全國高級中等學校小論文寫作比賽特優，施柔妤等22人榮獲全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽特優，在科技及人文方面投入很深。

勇奪全國各級學校民俗體育競賽特優的沈思妤，練習跳繩有11年，從陌生到熟悉，進而加入跳繩隊，跳出原本傳統框架束縛；不論是競速或是花式期能更加認真，創造出屬於自己跳繩風格。

韓國首爾國際發明展獲得銀牌的陳柃樺，對醫療相當有興趣，除常搜尋閱讀與急救、救護車相關資訊，從很多阻礙救護車事件，提出構想發明禮讓救護車器具，命名為「緊急車輛通行警示裝置及警示系統」，申請專利，然後製作模型，讓車內駕駛知道救護車的到來及其方位，以免發生憾事。

南光高中教務主任鄭喬分表示，學校平日鼓勵學生多參與校外競賽，不以刻意培養選手為原則。競賽成果，只是平日教學績效的展現，目的是讓同學們體認到：除從書本習得知識外，還要不斷孕育創意與靈感，這次得獎是最大的鼓勵。

南光高中學生沈思妤（左一）獲得全國各級學校民俗體育競賽特優、陳柃樺為韓國首爾國際發明展銀牌（右一），兩人感謝黃士玲（中）主任居間協助、付出。圖／學校提供
南光高中學生沈思妤（左一）獲得全國各級學校民俗體育競賽特優、陳柃樺為韓國首爾國際發明展銀牌（右一），兩人感謝黃士玲（中）主任居間協助、付出。圖／學校提供

救護車 發明展 首爾 專利

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