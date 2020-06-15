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年近7旬好學不倦 他第二名考上屏科大博士

聯合報 / 記者羅紹平／台東縣即時報導
陳天祥考取博士班，家人引以為榮，小兒子陳勗冠（右）開心秀出父親的身分證表示，很佩服父親快70歲，還讀博士班。記者羅紹平／攝影
陳天祥考取博士班，家人引以為榮，小兒子陳勗冠（右）開心秀出父親的身分證表示，很佩服父親快70歲，還讀博士班。記者羅紹平／攝影

台東市民陳天祥近7旬好學不倦，日前國立屏東科技大學研究所放榜，他以第二名的好成績，如願考上屏科大農園生產學系博士班，他的家人都以他為榮。

陳天祥是921地震的受災戶，21年前舉家從南投縣移居台東，在台東市經營農藥行，苗栗國立聯合大學化學系畢業，921地震前取得明道大學材料研究所碩士學位。

陳天祥育有2女2子，由於陳天祥身教言教，子女都有出色的表現，其中大女兒陳貞愛嶺東科大畢業，日前也考取乙級美髮證照、二女兒陳強甄嘉義藥理大學畢任職成大醫院、長子陳首碩國立第一科技大學畢業，現任職生技公司、么子陳勗冠具有國立台北教育大學台灣文化研究所文學碩士學位，在廣播電台任職。

外表看起來約50幾歲的陳天祥，實際年齡已69歲，再過8個月就滿70歲的他說，常保心情愉快，自然年輕；搬來台東定居20年，他一直有再攻讀博士的念頭，上周屏科大公布榜單，他如願且第二名考取博士班。

由於台東到屏科大搭車來回車程就要6小時，陳天祥說，為了完成博士學業，他打算在學校附近租屋，沒課時再回台東；因研究主題是他已研究很久的荖花、荖葉，他有信心能拿到夢寐以求的學位。

陳天祥經常一邊顧店一邊看書。記者羅紹平／攝影
陳天祥經常一邊顧店一邊看書。記者羅紹平／攝影
陳天祥經常一邊顧店一邊看書。記者羅紹平／攝影
陳天祥經常一邊顧店一邊看書。記者羅紹平／攝影
陳天祥容貌看似約50幾歲，實際已年近70。記者羅紹平／攝影
陳天祥容貌看似約50幾歲，實際已年近70。記者羅紹平／攝影

台東 屏科大 地震

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