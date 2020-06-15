參加武陵高中畢業典禮 鄭文燦：多了74位台大學弟

桃園市立武陵高中今天舉行第62屆畢業典禮，市長鄭文燦也到場頒發市長獎並致詞，他表示，武陵高中辦學優良，培育許多傑出的人才，學生在各方面表現優異，更細數今年的優秀成績，並鼓勵學生勇敢逐夢。

今年畢業季受到疫情干擾，各校原本已陸續取消，所幸近期疫情趨緩紛紛解禁，畢業典禮可不受室內100人、室外500人的限制，讓學生留下美好的校園回憶。今天早上武陵高中舉行第62屆畢業典禮，現場有許多畢業生拿起手機與同學留下合影紀念，也看到不少學生仍將口罩牢牢戴上，氣氛相當活絡。

鄭文燦指出，武陵高中是桃園最優秀的高中，今年大學個人申請成績已經出爐，錄取各校醫學系類共21人，台灣大學錄取74人，他笑說「有74位學生來要當我學弟」，另外，清華大學40人、交通大學28人，成功大學26人，政治大學17人。鄭說，下半段指考成績仍未放榜，不過相信武陵高中的學生能再創佳績。

鄭文燦表示，不僅大學個人申請成績亮眼，武陵高中學生在亞州、亞太、國際奧林匹亞數學、物理、化學、生物等科學性競賽中，屢屢代表國家參賽，至今共獲得12面金牌、15面銀牌、10面銅牌、7個榮譽獎，成就非凡，不僅如此，才藝表現上無論是音樂班、科學班及各項成績也都名列前茅。