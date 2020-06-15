快訊

身價千億「美的集團」創辦人何享健遭挾持 公安拘5人

荒野「黑」鏢客？美國黑人牛仔 被歷史遺忘的西部風雲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高嘉瑜南湖高中畢典獻唱大破音 網友笑：正常發揮

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片

六月是學生的畢業季，各級學校近期紛紛舉辦畢業典禮，典禮中也會邀請許多「大人物」到場，給予學生勉勵與祝福。12日民進黨立委高嘉瑜出席南湖高中畢業典禮，一進場就被學生拱著上台唱歌，她也熱情的獻唱張韶涵的〈隱形的翅膀〉，反應熱烈。

高嘉瑜在個人臉書上分享在南湖高中畢業典禮上唱歌的影片，並標註「不能只有南湖高中聽到。」她在內文中寫到，她一進場同學們就問她等下會不會唱歌，而她也不辜負眾望，熱情獻唱一首〈隱形的翅膀〉，還自稱自己「再度轟動全場」。

影片中，高嘉瑜邊唱，台下同學跟著打拍子，中間的高音一度唱不下去大破音，引來全場大笑，她仍堅持將整首唱完，同學也熱烈的歌聲，甚至有人大喊安可。高嘉瑜解釋，這首歌非常容易唱走音，並自評當天表現失常，有機會再唱給大家聽。

網友們看完影片，紛紛在留言區幽默回應：「隱形的翅膀會不會唱成折翼的天使」、「我很怕你明年變成第一個因為唱歌而被罷免的政治人物」、「沒有失常啊！正常發揮！」、「孩子們，最艱難的快要過去了，加油！」

高嘉瑜 畢業典禮

延伸閱讀

樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

文化部「高朋滿座」驚見斷頭照 網友喊：還我鄭部長

Google亂碼輸入卻跳出「陳菊善款」 谷歌認錯修改

「罷免陳致中」社團一日增2千成員 前鎮網友提3原因

相關新聞

影／高嘉瑜南湖高中畢典獻唱大破音 網友笑：正常發揮

六月是學生的畢業季，各級學校近期紛紛舉辦畢業典禮，典禮中也會邀請許多「大人物」到場，給予學生勉勵與祝福。12日民進黨立委高嘉瑜出席南湖高中畢業典禮，一進場就被學生拱著上台唱歌，她也熱情的獻唱張韶涵的〈隱形的翅膀〉，反應熱烈。

選前搓圓仔？ 雄中學聯會長當選無效

高雄中學學生聯合自治會第卅三屆會長、副會長選舉，傳出候選人間談妥共同分配幹部名額的狀況，被質疑「搓圓仔湯」、「期約賄選」...

雄中學聯會判決 律師：應考量救濟管道

高雄中學學聯會會長、副會長選舉被學聯會的選委會「判決」當選無效，有學生對公告內容質疑其法律位階，如何能「判決」並「褫奪」...

影／屏東中正國中畢業生原創歌「翱翔」 記錄熱血青春

「用我們的青春熱血，帶給彼此力量...」屏東縣立中正國中九年級7名學生們，從八年級時開始創作畢業歌曲「翱翔」，學生們們在音樂老師翁瑞霙帶領下，從基礎樂理認識，到詞曲創作，期間歷經「砍掉重練」的階段，雖然辛苦，但也是留下難忘的國中回憶。

林相辰惡火痛失親 陳子奕罕病中苦學 雙獲總統教育獎

彰化縣中正國小六年級學生林相辰，四年前因遭逢祝融之災，一場惡火不僅讓她失去了母親和弟弟。林相辰更因此全身百分之六十二燒燙...

建中生顧癌母 早上5點起床備餐

台北市建國高中學生蘇以恩連續2年拿下總統教育「奮發向上獎」，今年考上台大資訊工程系，同時也錄取清大、交大。為能就近照顧罹...

新冠肺炎後 徐旭東：世界進入新常態 數位化行動化加重

元智大學昨晚舉行畢業典禮，董事長徐旭東指出，新冠肺炎後全世界進入一個新常態（New Normal），很多思維要重整，一個...

疫情解封快閃表演 育英國小舞蹈班今現身員林火車站

彰化縣員林市育英國小舞蹈畢業班今天在員林火車站快閃演出，為在彰化演藝廳的畢業展演熱身，育英國小校長卓訓德表示，因為疫情關...

特教生的專屬運動會 腦瘤女孩勇敢邁出每一步

為鼓勵特教班學生運動、培養良好體適能，新北市每年都會辦理「特教生挑戰日」，設計趣味闖關、田徑比賽，讓特教生也能挑戰自我，...

一中校長二次遴選5人角逐 中港高中11人報名爆冷門

台中一中校長出缺進入第二次遴選，並加入忠明、后綜、中港、霧峰農工等4校一起全國海選。今年首次全國徵才有61人報名，最後1...

中市高中職校長開放「全國海選」 基層評價兩極

台中的國立高中改制市立後，台中市教師會推動「修正高中職校長遴選簡章」，不應現縮遴選對象是在地人選，應比照原國立高中遴選標...

明星高中難扛? 一中校長只5人遴選角逐

台中一中校長出缺進入第二次遴選，並加入忠明、后綜、中港、霧峰農工等4校一起全國海選。今年首次全國徵才有61人報名，最後1...

熱門新聞

潘文忠提境外生解禁3原則...大學打臉：有講等於沒講

獨／雄中學聯會選舉搓圓仔湯？ 當選人被拔6月18日要重選

潘文忠曝境外生解禁3原則 暑假、應畢生、低風險國優先

替癌母按摩熬粥 建中生獲總統教育獎錄取台大資工

宏中退休師組「銀髮義工團」 留校服務甘做粗工

雄中學聯會「判決」拔掉當選會長 律師這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。