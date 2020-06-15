影／高嘉瑜南湖高中畢典獻唱大破音 網友笑：正常發揮

六月是學生的畢業季，各級學校近期紛紛舉辦畢業典禮，典禮中也會邀請許多「大人物」到場，給予學生勉勵與祝福。12日民進黨立委高嘉瑜出席南湖高中畢業典禮，一進場就被學生拱著上台唱歌，她也熱情的獻唱張韶涵的〈隱形的翅膀〉，反應熱烈。

高嘉瑜在個人臉書上分享在南湖高中畢業典禮上唱歌的影片，並標註「不能只有南湖高中聽到。」她在內文中寫到，她一進場同學們就問她等下會不會唱歌，而她也不辜負眾望，熱情獻唱一首〈隱形的翅膀〉，還自稱自己「再度轟動全場」。

影片中，高嘉瑜邊唱，台下同學跟著打拍子，中間的高音一度唱不下去大破音，引來全場大笑，她仍堅持將整首唱完，同學也熱烈的歌聲，甚至有人大喊安可。高嘉瑜解釋，這首歌非常容易唱走音，並自評當天表現失常，有機會再唱給大家聽。

網友們看完影片，紛紛在留言區幽默回應：「隱形的翅膀會不會唱成折翼的天使」、「我很怕你明年變成第一個因為唱歌而被罷免的政治人物」、「沒有失常啊！正常發揮！」、「孩子們，最艱難的快要過去了，加油！」