影／屏東中正國中畢業生原創歌「翱翔」 記錄熱血青春

「用我們的青春熱血，帶給彼此力量...」屏東縣立中正國中九年級7名學生們，從八年級時開始創作畢業歌曲「翱翔」，學生們們在音樂老師翁瑞霙帶領下，從基礎樂理認識，到詞曲創作，期間歷經「砍掉重練」的階段，雖然辛苦，但也是留下難忘的國中回憶。

今年畢業典禮主題為「一起・翼起」，學生們創作畢業歌曲曲名「翱翔」，記錄三年來國中情誼。創作學生們，九年六班的陳艾慈、九年15班的王程宇、趙云褆、許凱翔、陳韋綸、陳宜芊、翁萱琳。

學生們在音樂老師翁瑞霙帶領下，從樂理、組曲創作、作曲軟體、打譜練習、作曲課程、變奏曲、到完整歌曲呈現，經過兩年的醞釀及修正，甚至一度因詞曲無法搭配「砍掉重練」，但仍不放棄。過程中，因為需要採譜，請音樂班同學周曉武協助，學生們也從中學得，如何與人溝通，團隊合作完成。

學生們創作「翱翔」原創畢業歌曲後，家長會大力贊助讓同學們在專業錄音室錄製歌曲，由老師楊崑章同步拍攝MV，MV放在學校粉絲專頁、Youtube等，畢業歌曲將在畢業典禮時全校畢業生一同演唱。

學生們分工，陳艾慈負責彈鋼琴，許凱翔、陳韋綸擔任主唱與合音，王程宇負責打鼓等，7人說，在錄音室錄製歌曲從早上9點錄到下午2點完，同步拍MV，錄音時蠻緊張，平時利用午休討論詞曲創作。