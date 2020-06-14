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新冠肺炎後 徐旭東：世界進入新常態 數位化行動化加重

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
徐旭東提醒大學畢業生，新冠肺炎後數位化、行動化越來越重要，要重新定位自己。圖／元智大學提供
徐旭東提醒大學畢業生，新冠肺炎後數位化、行動化越來越重要，要重新定位自己。圖／元智大學提供

元智大學昨晚舉行畢業典禮，董事長徐旭東指出，新冠肺炎後全世界進入一個新常態（New Normal），很多思維要重整，一個疫情改變了所有的觀念與行為，數位化以及行動化越來越重要，他期許學生隨時調整觀念與腳步，要給自己重新定位，並且有好的策略。

徐旭東說，要不斷檢視自己自我期許，世界上沒有簡單、一蹴可成的事，做任何事都要有策略及耐心，一定要努力再努力，同時也希望元智經過這一波疫情，重新思考定位，調整策略方向，面對未來的學生應該有更好的教育內容與規畫。

元智大學畢業典禮首次採「分時分地分流」規畫校級、院系級畢業典禮，為配合防疫今年參加者採實名制，校級畢業典禮流程縮為1小時，刪減往年必有的謝師禮、唱畢業歌及薪火相傳等活動項目，並取消各系師長及董事長、校長撥穗儀式，改採畢業生自行撥穗。

元智大學校長吳志揚以3實（誠實、務實、確實）勉勵畢業生，希望學生畢業後不論就業或繼續求學，都要誠實面對問題，務實擬定發展策略以及確實執行。

桃園市李憲明副市長致詞表示，元智大學是企業辦學的大學，辦學績效獲肯定。元智大學入榜「1111人力銀行」企業最愛大學，並獲英國泰晤士報評等全球前250名最佳年輕大學。

元智 畢業典禮 疫情

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