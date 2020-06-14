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疫情解封快閃表演 育英國小舞蹈班今現身員林火車站

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市育英國小舞蹈畢業班今天在員林火車站快閃演出，為在彰化演藝廳的畢業展演熱身。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市育英國小舞蹈畢業班今天在員林火車站快閃演出，為在彰化演藝廳的畢業展演熱身。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市育英國小舞蹈畢業班今天在員林火車站快閃演出，為在彰化演藝廳的畢業展演熱身，育英國小校長卓訓德表示，因為疫情關係，今年畢業舞展原本要取消，幸好最近已解封，不過6月21日在彰化演藝廳的畢業舞展今年就不對外開放，只開放給家長觀賞，所以今天提前到員林火車站快閃表演。

育英國小舞蹈畢業班今天中午起到下午3點15分 在員林火車站快閃表演，16名學生分4個時段表演不同舞碼，不少到火車站搭車的旅客都佇足觀賞。

卓訓德說，舞蹈班為了畢業舞展準備了整整一年，幸好6月7日起已解封，畢業展才能再舉行，以往演藝廰可容納700名觀眾，都是一開放報名名額馬上被秒殺滿座，但今年可能仍得採室內拉開距離的梅花坐，所以僅能容納180名觀眾，因此不對外開放。

員林市長游振雄也到場為學生們加油打氣，他說，育英國小舞蹈班的表演為火車站帶來藝術氣息，也能活化員林市公共空間，不過他也提醒大家雖疫情已緩和，但新冠肺炎疫苗還未研發出來前，大家還是不能掉以輕心，出入火車站等公共場所最好還是要戴口罩，保持好社交距離。

火車站 英國 快閃

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