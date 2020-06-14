北聯大4校賽龍舟 地主隊失控轉了180度自嘲「讓很大」

台北聯合大學系統4所大學今在基隆海大舉辦北鼎體育聯賽，端午節快到了，海大積極發展海上運動教學，聯賽首次特安排龍舟板競速比賽，讓師生、校友開心的透過新興水上活動，展開防疫新生活。

台北聯合大學系統原由以「台北」為校名的國立台北大學、國立台北科技大學、台北醫學大學組成，國立台灣海洋大學在2014年加入。4校研究資源共享，學生可以跨校選課，共用指導教授。

海大校長張清風今年輪值聯大系統總校長，年度體育聯賽今天在海大舉行。受疫情影響，安排桌球、羽球及網球比賽，但像籃球等近身接觸球賽停辦。海大還安排龍舟板競速比賽，不少人首次參加，樂在其中。

海大表示，這幾天大力推廣海洋休閒活動，發展獨木舟、帆船等水域活動。學校引進「SUP龍舟板」做為體育教學項目。立槳龍舟板長18呎、寬6呎，採立姿划船，初學者也可以採跪姿或坐姿划船。

今天防疫龍舟賽採坐姿，讓大家也能輕鬆操舟，開心迎接防疫新生活。兩側各4名選手，後面有1名舵手控制方向，賽道來回全長約300公尺。

北聯大4校各組藍、白隊，共計8隊分2組參賽，成員有校長、教職員和校友，校友身分多元，有董事長、船東、領港、船長、輪機長及高階主管一起下海競技。比賽過程中，海大藍隊出發沒多久，龍舟板就轉了180度掉頭，岸上觀眾戲稱「地主隊讓很大」，增添不少趣味。