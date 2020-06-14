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特教生的專屬運動會 腦瘤女孩勇敢邁出每一步

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
大埔國小肢障生在師生鼓勵下勇敢挑戰競賽。圖／大埔國小提供
大埔國小肢障生在師生鼓勵下勇敢挑戰競賽。圖／大埔國小提供

為鼓勵特教班學生運動、培養良好體適能，新北市每年都會辦理「特教生挑戰日」，設計趣味闖關、田徑比賽，讓特教生也能挑戰自我，盡情揮灑汗水，今年因應疫情，聯合大型活動改為各校進行，共近3千位特教生們參與，其中罹患腦瘤的三重高中歐芃真雖然每邁出一步都是挑戰，但仍奮力的完成60公尺賽跑，開心地直呼「好久沒嘗到跑步輕快的滋味了！」

今年因疫情影響，新北市推出「特教生挑戰日2.0版」，從5月起到6月14日，由各校陸續舉辦，共近3千位特教生參加，今年的大會舞由新北特殊教育學校的鍾夢筑老師設計，結合防疫洗手舞，讓特教孩子舞動身軀、培養正確防疫觀念。

挑戰日2.0版活動多元有趣，三重高中推出「運動大富翁」，透過投擲骰子決定運動任務，兼具趣味與體能挑戰；樟樹國際實中設計四關活動，抽繩大力士、丟丟九宮格、袋鼠蹦蹦跳、101大樓；樹林高中則規畫田徑比賽，讓使用助行器的學生參加「騎兵組」25公尺競賽，以及「勇士組」60公尺競賽、跨欄、鉛球擲遠等。

獲得2018年總統教育獎的三重高中學生歐芃真是第一次參加挑戰賽，雖然因腦瘤導致行動及平衡感不佳，但仍積極參與各項挑戰，完成60公尺賽跑後的她笑著說，「老師們擔心我跌倒，叫我用走的，但我還是想挑戰一下自己，好久沒有嚐到跑步輕快的滋味了！」

參加勇士組跨欄的樹林高中劉同學表示，「雖然比賽前超緊張，但老師和同學都很大聲的鼓勵我，哨音一響，我就奮力往前衝，得到第一名，真的太高興了！」罹患腦性麻痺的大埔國小王同學雖行走不便，仍使用助行器全程參與，他表示，「比賽當天負責當宣誓代表好緊張，雖然飛盤擲遠我一個都沒有打中，不過60公尺我贏了！」。

樹林高中特教生挑戰跨欄。圖／樹林高中提供
樹林高中特教生挑戰跨欄。圖／樹林高中提供
罹患腦瘤的三重高中學生歐芃真參加60公尺賽跑，奮力地邁出每一步。圖／三重高中提供
罹患腦瘤的三重高中學生歐芃真參加60公尺賽跑，奮力地邁出每一步。圖／三重高中提供
三重高中特教生及普通班學生共同完成運動大富翁。圖／三重高中提供
三重高中特教生及普通班學生共同完成運動大富翁。圖／三重高中提供

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