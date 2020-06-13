跟著民謠去旅行　大村國小26名小朋友在學校暢遊四國

彰化縣大村國小首度試辦主題式教學計畫，由五年丙班在過去一周「跟著民謠去旅行」，今天檢視成果，認為學童潛力比師長預想的還要好，學會做異國料理，唱異國民謠，用不同國家問候語彼此寒暄，未來不排除擴大實施。

大村國小表示，這項計畫本來打算在五年級實施，因為需要準備的教材太多，先由丙班試辦。班上26名學童分成義大利、俄羅斯組、西班牙組、秘魯組，導師和學校教學團隊結合所有學科學，例如音樂課學唱民謠，社會課認識這4個國家風土民情和文化，數學課學匯率換算，自然課了解4國環境和穿搭衣服，英文課學4國問候語，體育課學4國舞蹈，美術課製作4國手工藝作品，電腦課則各運用Scratch程式完成四首民謠，學校追加家政課，小朋友和家長合力料理4國美食。

學童穿著自製的民族服裝，表演各國特色舞蹈和文化活動，例如義大利組假裝來到威尼斯划船，俄羅斯組邊唱邊跳俄國傳統民謠與舞蹈，西班牙組表演鬥牛，秘魯組先吹排笛再唱「老鷹之歌」。

小朋友的學習完全巔覆傳統，各科老師在主題框架下，引導孩子討論，動手完成成果。老師累得人仰馬翻，小朋友卻興致勃勃，希望以後繼續這樣上課。