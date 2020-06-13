驪歌奏起 高中畢業歌尬上網拚點閱量

6月是畢業季，多數高中都將在15日舉辦畢業典禮，許多學校也都有學生自己作詞作曲的畢業歌，陸續PO上YouTube分享，也拚點閱量。學生從錄音到拍MV，讓歌曲完整上線，學到了最歡樂也最銘心的一課。

台南一中的畢業歌是「OUTRO」，音樂風格是hiphop，OUTRO代表了高中三年樂譜中彈奏的最後一段尾奏，其中的喜怒哀樂，使這最終的樂章餘音繞梁。學生鍾其寰、蘇威宇表示，他們是從零開始學習製作與混音，以廉價的麥克風和普通電腦完成詞曲，並以1支手機完成MV 拍攝，雖刻苦卻銘心。

台南女中的畢業歌是飛航模式，參與製作的學生陳韻安、顏渝欣說，南女中就位在了飛機航道下，每天常有戰鬥機經過，打亂上課節奏，但大家已習慣了，現在要畢業，脫離這樣的習慣卻很懷念，畢業歌就是在這樣的心情下完成，曲風輕快活潑。

台南二中的畢業歌是「漫天」，學生謝浚脩、張文謙、楊皓麟表示，漫天代表「漫天的星光」；漫天星空閃爍，那忽暗忽亮，卻又絕對不會熄滅的模樣，象徵著畢業生們的未來和夢想，時而清晰，時而模糊，但仍不會消逝。歌詞除了傳統上的歌頌青春與回憶外，也添加了音樂劇、社團活動等共同回憶為點綴。曲風主打簡單的基調，配以漸進式的鋪排將不同的樂器串連起來，讓曲子聽起來平穩又不失層次。

家齊高中的畢業哥是「漫游」，學生麻筱祺說，家齊高中面積小，學校如四合院，就像個魚缸，學生是魚，3年來學生在漫漫時光中一起慢慢長大，除了找到了位置也找到了要好的同學，畢業後要離開魚缸，游向大海。曲風溫暖、正向、感動。