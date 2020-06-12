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會考差距大 苗栗恢復學力檢測
竹苗區國中會考5A人數，苗栗縣243人、新竹縣684人、新竹市809人，苗栗縣僅占14%，5A人數也比去年減少，引起家長議論。
縣府教育處指出，學力檢測恢復舉辦，將透過系統監控學生學力表現，讓校方、教師、家長及時了解學生的學習成果，適時提供協助，學生也能查看自己的成績。
教育處學管科長徐建男說，學力檢測比照國中會考模式，採答案卡畫記、電腦閱卷方式，檢測科目包括國語文、英語文及數學，由國教輔導團負責命題及試務，測驗結果採精熟、基礎、待加強3種，希望學子從小三逐漸熟悉會考模式。
苗栗縣國中會考成績與新竹縣、市差距拉大，恢復舉辦檢測後首度實施監控，學力偏低的學校或鄉鎮將到校及分區輔導，定期追蹤成效，待加強比例偏高的學校，將由校方邀家長代表開會研訂提升學力的方案，函報縣府追蹤輔導。
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