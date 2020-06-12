畢典獎狀恐事後補發 雄中雄女平常心看待

雄中及雄女16日畢業典禮，但前高雄市長韓國瑜遭罷免解職及高雄市議會議長許崑源過世，畢典獎狀、獎狀框待首長人選確定後印製，如果趕不上畢典就補發；兩校都平常心看待。

韓國瑜解職後，新任高雄市政府教育局長未定，高雄的高中職、國民中小學畢典在即，有家長擔心畢業生領的市長獎、議長獎和局長獎狀署名是否三「代（代理職務）」同堂。

教育局表示，市長獎、議長獎及局長獎項、獎品不署名，但獎狀、獎狀框待首長人選確定並印製後再寄送各校。如果來不及於畢典前寄達，將請各校轉送學生補發；畢業證書由各校自行印製，各校自行決定發送證書事宜。

高雄市立高雄高級中學及高雄女子高級中學說，畢典如期舉行，市長、議長及局長獎狀發放配合教育局規定辦理，校方平常心看待，家長及學生大多諒解「高雄市的情形」，沒特別反應。

教育局說，今年全市高中職畢典安排在15日到20日，國中小畢典安排在19日到23日。