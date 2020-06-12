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苗縣辦國中小國英數學力檢測 加強輔導偏低學校

中央社 / 苗栗縣12日電

國中會考甫落幕，苗栗縣國小3年級至國中8年級學生今天也有一場大會考，縣府為提升學生學習能力，實施國、英、數3科學力檢測，將針對學力偏低學校加強輔導。

苗栗縣教育處長邱廷岳指出，為提高教學效能與學生學習能力，今天針對全縣148所公私立國中小3年級至8年級學生，統一實施國語文、英語文及數學3科學力檢測，包括國小1萬7471人、國中9372人，總計2萬6843名學生參加，檢測結果有助了解各校學科表現及地域性差異，以便後續精進教學計畫。

邱廷岳表示，學力檢測比照國中會考模式辦理，命題試務由國教輔導團負責，採答案卡畫記、電腦閱卷，並參照教育會考分析模式，將檢測結果分為精熟、基礎及待加強，針對學力檢測成績偏低的學校與鄉鎮，辦理到校、分區輔導及定期追蹤。

縣府教育處學管科長徐建男指出，苗栗縣自98年起實施國中小學生學力檢測，101年起更進一步建置檢測系統網站資料庫，蒐集、分析檢測結果資料，各國中小學生均有特定帳號、密碼可進入網站查詢，家長也可以一起了解檢測結果。

苗栗縣長徐耀昌今天前往苗栗市文華國小巡視考場，關心學生受測情形，他指出，學力檢測目的在於提升學子學習能力，對於能力偏低或不理想者，可以重點加強輔導加速迎頭趕上，並透過教師社群、縣級研習及輔導團專業輔助等計畫，讓授課老師更專業，教學與學習素質同步提升，成就每一個孩子。

苗栗縣 會考 升學

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