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「正面有條碼？」北市大同高中畢冊裝反 靠書衣救

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
大同高中畢業紀念冊搞烏龍，圖為廠商無償提供之書衣，右側是背面，左側是正面。圖／大同高中提供
大同高中畢業紀念冊搞烏龍，圖為廠商無償提供之書衣，右側是背面，左側是正面。圖／大同高中提供

畢業季來臨，台北市立大同高中今下午舉辦畢業典禮，沒想到今年印製700本畢業紀念冊，封面、封底居然裝反，5月中陸續發放後，學生發現「怎麼正面會有條碼？」事後畢聯會緊急與學生、廠商溝通，廠商也無償提供新書衣，風波才平息。

大同高中今天舉行畢業典禮，畢聯會將主題「文藝復興 Renaissance」，並以「再生」精神發想，不僅畢冊有文藝復興風格，典禮會場也照主題設計。今年高中、國中畢業生共有900位，畢業紀念冊合印，封面封底使用文藝復興時期的畫作拼貼，一本要價700多元，約有700位學生購買。

不料畢冊5月中到貨後，起初學生還沒發現封面、封底裝反，後來有眼尖同學發現「怎麼正面會有條碼？」，事情才東窗事發，也讓部分學生大感不滿，還在社群論壇上痛罵廠商裝死。

大同高中秘書許惠耳表示，畢業紀念冊由畢聯會製作，廠商裝釘時裝反，畢聯會學生校稿也沒發現，雙方皆有疏失。

不過，許惠耳也坦言，今年主題是「文藝復興」，封面、封底確實挺像，雖然正反裝反，會影響到左翻、右翻，但內頁印刷都正確，事後畢聯會也和同學、廠商溝通，最後由廠商無償提供新書衣，套上去後，學生也覺得精緻，目前已解決。

北市

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