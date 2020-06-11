勇師帶9特教生登嘉明湖 腦麻生體力不支媽媽代爬攻頂

中山國小身心障礙資源班老師李佩玲、崔德龍，上月帶領9名資源班四年級學生，成功挑戰兩座百岳及嘉明湖，返程還遇上大雷雨，大家全身都溼透，也走到頭昏腦脹，但學生不畏艱苦，只說愛爬山，是因為可以和同學一起努力一起玩。

從學生一年級開始，李佩玲就會帶他們去爬郊山，從象山、劍潭山，去年挑戰玉山、雪山，今年首度登上嘉明湖。李佩玲說，寒假就規畫行程，但4月初被通知沒抽到山屋，原本打算要改爬其他山，沒想到在原訂出發日前一周，被告知候補有上，短短三天內，李佩玲緊急通知家長，招募志工，也請學生收拾裝備，趕緊訂車票，準備一起上山。

李佩玲坦言，上山前非常忐忑，雖然去年爬完雪山後，學生體能都沒問題，但生活自理能力有待加強，因此寒假後，就一直督促學生要自主管理，要求學習綁鞋帶、洗澡，也必須折衣服、自己吃早餐，真正上山後，嘉明湖沒水也沒電，一起體驗上茅坑廁所、睡在狹窄的大通鋪，但對學生來說，都是難忘的經驗。

在這群小小登山者中，有一位腦性麻痺的學生，身體右側較沒力，爬上向陽山後，體能已近乎極限，李佩玲說，當時請現場志工從旁照顧，他的媽媽也有一起上山，後來媽媽成功登頂，回程把回憶帶下山，與孩子分享。

李佩玲笑著說，自己體能比孩子還要差，雖然是負責隊伍壓後，但小孩早就鳥獸散，看不見車尾燈，下山時她一度「鐵腿」，一步都跨不出去，還在原地痛哭一場，沒想到還遇到大雨，但痛哭後擦乾眼淚，大家都克服困難，一起完成任務。