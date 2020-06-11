強！岳明小學生成功攻頂 上海拔3536公尺到蘭陽溪源頭

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小今天成功攻頂，攀登上被南湖北山，當地是蘭陽溪源頭，海拔高達3536公尺，這是學生畢業大挑戰，而且克服萬難，抵達宜蘭最大河川蘭陽溪的源頭，以行動宣誓｢飲水思源、追本溯源｣，意義重大。

岳明國小第61屆畢業生大挑戰，在校長黃建榮、老師、李美涼登山嚮導等領軍下，挑戰高難度的南湖北山，本月9日從勝光走到大樹登山口宿營，昨天從大樹登山口走到雲稜山莊，今天成功攻頂，上了南湖北山，完成挑戰。

屬中央山脈的南湖北山，是孕育蘭陽平原的母親河蘭陽溪的發源地，學生把書本上的知識，利用走讀的畢業挑戰，與自己對話，向大山學習，親自探訪家鄉的根源，為此行程，學生們1年多前就在準備，由老師吳冠薇、主王陳文全等規畫，走宜蘭近郊的山林習練，包括聖母山莊、石空古道、淡蘭古道坪溪段、加羅湖、加羅神社、松蘿湖、 雪山東峰等。

校方指出，這趟攀登南湖北山的畢業挑戰活動，不僅是岳明國小有史以來畢業生攀登台灣百岳的創 舉，更是宜蘭縣首次有小六畢業生，前往象徵宜蘭子弟飲水思源的登山挑戰，全程並沒有請協作者來幫忙背負公糧與公裝，學生必須以重裝方式攀登到雲稜山莊。

此行前，除語文課閱讀山岳書籍，每個學生每天要體能鍛鍊，學習陡上、陡下使用登山杖的健走技巧、炊事、營繩、搭帳、生火等，更要學習等高線地圖判斷、無痕山林、團隊合作、相互照顧與鼓勵、遵守紀律等登山的品格教育。