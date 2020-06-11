跨越4代西拉雅文學繪本及歌曲 口埤實小「4語」發表

台南市西拉雅部落集結老中青四代，合力出版的文學繪本、語言字典及音樂，今天在新化區口埤實驗小學，由學生以國語、台語、英語及西拉雅語「四語」發表，台南市是唯一將西拉雅語列入正式鄉土語言，目前已有20所學校（18所小學及2所國中）開設西拉雅語課程，口埤實驗小學更是唯一從一至六年級都有開課，學生用西拉雅語歌及朗讀繪本展現語言復育成果。

台南市西拉雅文化協會從2008年出版西拉雅語彙初探後，就不斷努力的出版，振興西拉雅語及文化，今天發表有文學繪本故事「傳・說九層嶺」繪本集，「西拉雅在唱歌」音樂專輯、「西拉雅語常用字帶著走」語言學習的工具書。包括作者、繪圖者、口述者、以及策畫行政等將近40人參與，從國中生到70多歲的耆老，多元融會的呈現，是一次大膽而美好的冒險。

目前先完成上集8本出版，故事包含九層嶺節慶、婚事、獵手、人文人物、地名、自然生態及九層嶺趣事一籮筐，其中有3本以西拉雅語、英文跟中文書寫，集結部落老中青三代，像萬正雄、女兒萬淑娟及孫女萬盈綠與萬盈穗一家三代都投入，萬正雄不只口述大自然的，連圖都是出自他的手繪。

主編萬盈穗表示，這套繪本集說的是新化區「九層嶺」這座小山丘發生的故事。在這裡所稱的「九層嶺」不只是地理上的稱呼，更重要的是，它是一群人對「家」的想像，也是在當代一連串西拉雅族群運動的過程中，被界定為「部落」的文化復振動員單位。