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高雄「藝起郊遊」藝術教學 學童愛河左岸行旅集體創作

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市河濱國小與高美館、高雄第一社區大學，合辦「藝起郊遊」藝術教學活動，小朋友們沿愛河左岸進行行旅集體創作。圖／高雄市教育局提供
高雄市河濱國小與高美館、高雄第一社區大學，合辦「藝起郊遊」藝術教學活動，小朋友們沿愛河左岸進行行旅集體創作。圖／高雄市教育局提供

高雄市三民區河濱國小與高雄市立美術館、高雄第一社區大學，合辦「藝起郊遊」藝術教學活動，小朋友們沿愛河左岸進行行旅集體創作，這項創作的成果將在學校畢業典禮中展出。

高美館主任張淵舜表示，高美館長期關注校園美感教育啟發與實踐，為鼓勵學生體驗文化藝術活動，並有效結合文化與教育資源，落實文化藝術扎根與地方文化特色傳承發展，經由文化部「藝術扎根計畫」的啟動，特別以「愛河路線」邀請位於愛河畔的河濱國小參與，讓校園的美感教育及戶外教學課程，更貼近在地文化生活以及真實意境。未來將開放學校申請，讓課程深耕到校園。

「藝起郊遊」為小六畢業生安排的主題是「左岸藝起來・愛河風景行旅創作」，讓小朋友們先運用高美館典藏資源，透過畫作認識愛河今昔面貌，實際走訪畫中真實場景，當今昔場景對照，發掘出藝術作品與高雄在地歷史的脈絡與關聯。

學生回顧六年來在愛河畔多次進行課程走訪的愛河景觀變化，最後運用最基礎的材料、顏料及色彩，集體創作出屬於自己的「愛河行旅圖」。這項藝術教學成果將於學校畢業典禮中展出。

河濱國小校長丁崇寶說，藝術教育是高雄市教育局的重要教育政策，也是河濱國小學習心動力系列主軸之一。學校不但連續2年申請進行學生「藝起來學學－感動生肖彩繪」教學，讓藝術與美感從小札根，學生感動生肖彩繪作品更是連續2年在高美館進行展出。高雄第一社區大學與高美館合作透過高美館典藏品研發「藝術偵探－大地方小旅行」課程後，經由社大校長張金玉引薦，雙方也合作再次深化擴及藝術領域。

張金玉表示，去年高美館與高雄第一社區大學藉由文化部補助的「藝文扎根計畫」合作，透過在地文史、生態、教育及藝術各領域，共同研發「藝術偵探－大地方小旅行」課程，分別開發了五條路線。畢業生玩出屬於自己的愛河行旅集體創作圖，留下畢業前夕永遠的回憶。

高雄市河濱國小與高美館、高雄第一社區大學，合辦「藝起郊遊」藝術教學活動，小朋友們沿愛河左岸進行行旅集體創作。圖／高雄市教育局提供
高雄市河濱國小與高美館、高雄第一社區大學，合辦「藝起郊遊」藝術教學活動，小朋友們沿愛河左岸進行行旅集體創作。圖／高雄市教育局提供
高雄市河濱國小與高美館、高雄第一社區大學，合辦「藝起郊遊」藝術教學活動，小朋友們沿愛河左岸進行行旅集體創作。圖／高雄市教育局提供
高雄市河濱國小與高美館、高雄第一社區大學，合辦「藝起郊遊」藝術教學活動，小朋友們沿愛河左岸進行行旅集體創作。圖／高雄市教育局提供
高雄市河濱國小與高美館、高雄第一社區大學，合辦「藝起郊遊」藝術教學活動，小朋友們沿愛河左岸進行行旅集體創作。圖／高雄市教育局提供
高雄市河濱國小與高美館、高雄第一社區大學，合辦「藝起郊遊」藝術教學活動，小朋友們沿愛河左岸進行行旅集體創作。圖／高雄市教育局提供

愛河 高雄市 社區大學

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