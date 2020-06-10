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疫情影響延後畢業期程 陽明國中「三國志」熱血開戰中

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
陽明國中三國志第一戰「戰舞及戰士裝扮大比拚」，學生賣力跳著戰舞。圖／陽明國中提供
陽明國中三國志第一戰「戰舞及戰士裝扮大比拚」，學生賣力跳著戰舞。圖／陽明國中提供

今年受疫情影響，國三生考完教育會考離畢業時間多了兩周。高雄市陽明國中為了不讓孩子荒廢大考後的時光，教師們進行跨域課程的設計，召集各領域教師代表，從學生熟悉的三國故事發想，設計出跨領域的「三國志」課程。全體畢業生參加開戰，還有人體象棋、戰旗戰帖、骨牌競賽，冠軍隊最後要和三年級導師組成的魔王隊，來場PK賽！

陽明國中學生在今年教育會考表現優異，5A滿分有160人，5A++滿分、滿點有19人，5A++滿分、滿點、加作文6級分1人。今年有7人錄取雄中科學班。

陽明國中教務主任柯淑玲表示，跨領域的「三國志」課程，由社會領域教師帶著學生熟悉三國人物與故事，語文領域教師教導學生認識與製作戰帖，藝文教師與綜合老師帶著學生製作戰士裝扮，綜合領域老師負責戰舞教學，自然領域則進行骨牌教學。課程也融入多元議題，例如利用使用過後的考卷、書籍、紙箱，以及三年下來各種班級競賽獲得的獎狀、錦旗等環保素材，並善用因應疫情會考時發放的午餐隔板製作各項活動道具，豐富多元的課程設計讓會考後的孩子全心投入活動。

過去國中教育會考後約三周，國三學生就畢業，今年由於疫情關係延後開學，因此國三學生考完會考後，大概還有五周才畢業。陽明國中畢業生在此期間，參加了輔導室規劃的一連串高職入班實作課程，進行職業試探；也參加了學務處舉辦的籃球賽事及大隊接力等活動，以及總務處規劃的歡樂KTV。

畢業生在6月5日展開陽明三國志第一戰「戰舞及戰士裝扮大比拚」，賣力跳著戰舞！接下來登場的還有人體象棋、戰旗戰帖、骨牌競賽；6月12日下午3時20分，是人體象棋學生冠軍隊和三年級導師組成的魔王隊PK賽，總冠軍賽精彩可期，歡迎觀戰。

高雄市陽明國中學生為三國志大戰製作的各式戰旗。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中學生為三國志大戰製作的各式戰旗。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中學生準備三國志的「骨牌賽」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中學生準備三國志的「骨牌賽」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中學生準備三國志的「骨牌賽」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中學生準備三國志的「骨牌賽」。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中教師為三國志大戰製作的意象。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中教師為三國志大戰製作的意象。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中「三國志」中的人體象棋大賽備戰中。圖／陽明國中提供
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國中教育會考 疫情 會考 高雄市

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