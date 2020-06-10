不怕吃苦！新化高中「助攻」 學生錄取軍校成績亮眼

台南市新化高中今年有10名學生錄取軍校正期班以及20名學生錄取二年制專科班，比去年又增加9人，有人放棄國立大學，報考軍校已成該校傳統，學校也從107年起申請國防部「與軍校有約」多元選修課程，找讀軍校校友回來座談，分享軍中生涯點滴，並針對智力測驗及體能檢查等進行輔導，錄取後還帶著學生跑步練體能，讓學生能夠度過入伍訓練最難的第一關。

新化高中錄取軍校正期班中，葉又誠錄取中正理工學院台船代訓生，他表示小時候看到軍教片覺得軍人很帥，新聞上看到軍人救人也很崇拜，希望結合自己的興趣及透過軍校訓練，成為意志力和抗壓性高的人；李慶沅和張智凱都錄取空軍官校培飛行生，夢想成為飛官，雖然很辛苦但未來待遇好，張智凱是警察家庭，家人希望他從事軍警公家工作。

沈威至錄取政戰學校應用藝術系音樂組，他從小學鋼琴熱愛音樂，今年畢業歌曲也是由他創作，讀軍校是家人的希望，也是自己的興趣；王麗琇錄取陸軍官校飛行生，未來希望駕駛直升機成為女飛官；另有陳文娟錄取陸軍官校，鄭嘉俞及黃紀嘉錄取國防管理學院。

新化高中校長許宏明表示，學校每年都有學生想報考軍警，不少人是考量家庭因素，學校因此開設多元選俢課程「與軍校有約」，輔導協助學生確定志向，今年軍校正期班錄取10人，和去年一樣，但二年制專科班20人，比去年增加9人，報考軍校熱潮仍不減。