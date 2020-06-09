快訊

選台北市長鬆口？ 陳時中說法變了吐這句話

【失落世代1】這15年間出生的台灣囝仔 你可能被犧牲了

苗縣3校籃球隊創佳績 3企業挹注培訓基金

中央社 / 苗栗縣9日電

苗栗縣明仁、大倫國中及國立苗栗高商籃球隊近年在全國賽事屢創佳績，大倫國中4月更睽違11年再於JHBL封王，球員拚勁感動群聯電子等3家企業，出資贊助3球隊300萬元培訓經費。

盛華人力資源股份有限公司、允將建設股份有限公司、群聯電子股份有限公司聯手贊助苗栗縣明仁國中、大倫國中、國立苗栗高商各新台幣100萬元，支持運動選手培訓經費，今天在苗栗高商體育館舉行捐贈儀式，苗栗縣長徐耀昌代表縣府致贈感謝獎牌，3校籃球隊也分別回贈簽名球，感謝企業熱心支持。

明仁國中與大倫國中是縣內培育籃壇好手搖籃，自民國93年起已創下超過15年連續不間斷，晉級全國國中甲級聯賽（JHBL）前8強記錄，期間囊括「6王1后」佳績，107學年度明仁男籃、大倫女籃更創下非六都縣市同時取得男、女籃雙料冠軍紀錄。

另外，苗栗高商女籃隊參加全國高中女子甲組籃球聯賽（HBL）連續6年榮獲前8強佳績，也是縣府提報體育署基層運動選手訓練站的重點高中。

今年4月，大倫國中男籃隊晉級JHBL前8強，在冠亞軍決賽力克勁敵新北市安康高中，從比數一度落後到最終逆轉奪冠，暌違11年再度封王，球隊更將於11月代表國家前往克羅埃西亞參加「2020年世界中學生籃球U15錦標賽」。

大倫男籃重返榮耀關鍵一役打得辛苦，球員精湛的表現與熱血拚搏精神感動不少人，其中包括群聯電子董事長潘健成。

潘健成說，公司深耕苗栗，有好的發展，也希望有機會回饋社會。有一次拜會徐耀昌時，得知球隊經費拮据，決定聯絡好友盛華人力資源董事長林正庸、允將建設董事長張志豪，共同贊助經費協助苗縣培訓優秀籃球選手。

徐耀昌指出，縣府財政困難，初上任時曾向民間企業界好友募集3千萬元推廣體育與藝文，獎勵優秀學子，他感謝企業落實社會責任，鼎力支持苗栗縣體育團隊，期勉球隊精益求精、再創佳績。

苗栗縣 體育 徐耀昌

延伸閱讀

變電箱彩繪 苗栗市容變美了

最美日落大道 打造台61最美驛站

最美日落大道打造台61最美驛站 徐耀昌：留住遊客賺錢

徐耀昌：罷韓已是事實 只能尊重高雄市的民意

相關新聞

疫情解封游泳課恢復了 部分學校仍決定暑假再開放

隨著疫情解封，台南市部分學校的游泳課陸續恢復，以委辦方式營業的學校游泳池也走出陰霾，泳客大增。但有些學校也因為課程安排、...

會考生活英語／【保健篇】 流行性感冒

1. below [bəˋlo] adv. 在下面（國中基本1200字） 2. common [ˋkɑmən] adj. 常見的；一般的（國中基本1200字）

飲水思源探訪母親之河 岳明小學畢業禮登南湖北山創舉

蘭陽溪發源地位於南湖北山，標高3536 公尺，素來是「宜蘭的聖山」。岳明國小為20名畢業生安排一場特別畢業挑戰，探訪蘭陽...

清泉國中皮影戲山城公演 演出越南新住民來台故事

新冠肺炎疫情趨緩，歐洲各國相繼解封。由於擔心第二波疫情來襲，許多民眾不願搭乘高風險的大眾運輸，自行車成為另一項選擇，許多民眾騎車上路，改變市容，帶動後疫情時代單車潮買氣爆發。

從沒看過的龍舟競賽 新北7校生做機器人「尬船」

端午節來臨，各地龍舟賽蓄勢待發，新北市立中和高中也舉辦了別開生面的「機器人划龍舟競速賽」，7所國中學校學生齊聚一堂，自行組裝龍頭、龍頸、船體、划槳、奪標機器手臂，在迷你賽道上爭先奪旗，雖然龍舟跟場地都是迷你版，但刺激程度不輸真實龍舟賽，熱鬧又有趣。

嘉縣山區球員搖籃 番路民和國中體育班面臨停招

嘉義縣議員陳柏麟昨天質詢時指出，番路鄉民和國中為嘉義縣山區唯一一間有棒球隊的體育班，成立26年間培養出11名國手、5個職...

校園英雄榜／柯孔晶靠拳擊 揮出總統教育獎

新北市瑞芳國中9年級學生柯孔晶，父親在她幼時生病過世，母親為越南籍新住民，獨自照顧4名學齡中子女，卻又不幸罹患癌症末期，...

校園英雄榜／畢業認證 大屯學童攻頂大屯山

疫情影響許多學校畢業活動，位於北市北投區的大屯國小，特別為畢業生舉辦真友情、抗疫情的「登峰造極」活動，攀爬高度從985公...

遊樂設施斑駁不堪使用 趙正宇替大成國小爭取經費更新

桃園市八德區大成國小歷史悠久，擁有近百年的校史光輝，不過校園內的兒童遊樂設施經時間及氣候磨損，已陸續出現斑駁、不堪使用的...

會考全國榜首凃沛璇 斗六高中頒獎勵金歡迎她加入

雲林斗六國中凃沛璇在109年國中教育會考獲得5A++、作文滿級分的成績，校長林俊賢說，凃沛璇多才多藝，不但學科表現優異，...

耗資200萬 文聖國小廁所變飛機艙

新北市板橋區文聖國小老舊廁所日前完成整修，共耗資200萬元，改善採光不良，有異味的情形，並以為飛機艙主題，打造充滿童趣的...

屏大特教系為智青圓夢辦演唱會、拍MV 他們秀出自我展自信

屏東大學特殊教育系的智能障礙課程，結合USR（大學社會責任實踐）計畫的「圓夢計畫」，以屏東縣啟智協進會為中心，特教系同學...

熱門新聞

前段校系更愛採！111年近8成國立校系要看數學 比私大多

學測55%校系採數學 國立占77%

109學年起大學增設調整系所 皆須教部專業審查

配套在哪？ 私大、科大憂招生

「打狗」變「高雄」地名怎麼來？ 教育部臉書解謎

新聞眼／如何兼顧學術自由 考驗教部

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。