苗縣3校籃球隊創佳績 3企業挹注培訓基金

苗栗縣明仁、大倫國中及國立苗栗高商籃球隊近年在全國賽事屢創佳績，大倫國中4月更睽違11年再於JHBL封王，球員拚勁感動群聯電子等3家企業，出資贊助3球隊300萬元培訓經費。

盛華人力資源股份有限公司、允將建設股份有限公司、群聯電子股份有限公司聯手贊助苗栗縣明仁國中、大倫國中、國立苗栗高商各新台幣100萬元，支持運動選手培訓經費，今天在苗栗高商體育館舉行捐贈儀式，苗栗縣長徐耀昌代表縣府致贈感謝獎牌，3校籃球隊也分別回贈簽名球，感謝企業熱心支持。

明仁國中與大倫國中是縣內培育籃壇好手搖籃，自民國93年起已創下超過15年連續不間斷，晉級全國國中甲級聯賽（JHBL）前8強記錄，期間囊括「6王1后」佳績，107學年度明仁男籃、大倫女籃更創下非六都縣市同時取得男、女籃雙料冠軍紀錄。

另外，苗栗高商女籃隊參加全國高中女子甲組籃球聯賽（HBL）連續6年榮獲前8強佳績，也是縣府提報體育署基層運動選手訓練站的重點高中。

今年4月，大倫國中男籃隊晉級JHBL前8強，在冠亞軍決賽力克勁敵新北市安康高中，從比數一度落後到最終逆轉奪冠，暌違11年再度封王，球隊更將於11月代表國家前往克羅埃西亞參加「2020年世界中學生籃球U15錦標賽」。

大倫男籃重返榮耀關鍵一役打得辛苦，球員精湛的表現與熱血拚搏精神感動不少人，其中包括群聯電子董事長潘健成。

潘健成說，公司深耕苗栗，有好的發展，也希望有機會回饋社會。有一次拜會徐耀昌時，得知球隊經費拮据，決定聯絡好友盛華人力資源董事長林正庸、允將建設董事長張志豪，共同贊助經費協助苗縣培訓優秀籃球選手。

徐耀昌指出，縣府財政困難，初上任時曾向民間企業界好友募集3千萬元推廣體育與藝文，獎勵優秀學子，他感謝企業落實社會責任，鼎力支持苗栗縣體育團隊，期勉球隊精益求精、再創佳績。