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影／不畏全盲洗腎 何珮慈中華醫大畢業：我們不需同情

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
視力全盲的受獎學生調理保健技系應屆畢業生何珮慈，以蕯克斯風現場演奏「恰似你的溫柔」感謝師恩。記者周宗禎／攝影
視力全盲的受獎學生調理保健技系應屆畢業生何珮慈，以蕯克斯風現場演奏「恰似你的溫柔」感謝師恩。記者周宗禎／攝影

「我們沒有不一樣，是需要協助、不需要同情」，因視網膜剝離、眼盲10年又需洗腎的中華醫事科大就讀調理保健技術系大四生何珮慈，幾次走過鬼門關不被打倒，不但成功生下的兩個孩子，今年34歲的她還克服一切困難，從雲林通勤台南4年風雨無阻即將畢業，校長將頒給「勤學獎」。她勉勵同樣有障礙的人要堅持下去，勇敢去做自己想要做的，努力實現夢想

中華醫大今舉辦「夢想翅膀，乘風飛翔」特殊教育學生獎助學金頒獎典禮，124位獲獎，獎助金額269萬為這群身心障礙、奮發向學的學生加油鼓勵。其中何珮慈視力幾近全盲，卻力爭上游取考取乙級按摩技術士和街頭藝人證照，現場吹奏蕯克斯風感謝師恩，部分家長和導師也到場為學生加油打氣，分享喜悅與榮耀。

副校長楊堉麟稱讚受獎學生克服身心障礙、奮發向上，是生命的勇者，期勉大家堅定毅志、用心學習，勇往直前向自己的目標和理想前進，相信有朝一日一定可以兌現夢想，走出屬於自己的一片天空。

教育部獎勵身心障礙學生奮發向學，設立特殊教育獎學金及助學金，委由各校評選符合資格的學生受獎，獎助金額依學業成績及障礙等級從1萬至四4萬元。

學輔中心主任蔡富棉表示，每一位得獎學生的背後都有艱辛努力的故事，像何珮慈10歲時罹患糖尿病，導致視力逐年退化，21歲時出現嚴重併發症視網膜剝離，雖然接受治療，仍無法挽回雙眼的視力，被醫生宣布已全盲。

看不見眼前的世界，但何珮慈不因此放棄自己，努力學習按摩推拿技術的同時，更重返校園追求學業更上一層樓，雖然必須仰賴盲人輔助器來學習，但她不畏辛苦，花費比正常視力的學生更多倍的時間反覆課業學習，順利完成一科科的學業考驗。

今年即將畢業的何珮慈，以勤奮不懈的向學精神，將在畢業典禮領取勤學獎。已取得視障按摩乙級技術士證照和薩克斯風演奏街頭藝人證的她，特地帶來薩克斯風現場演奏，表達對師長和學輔中心輔導老師在她求學期間的協助與鼓勵，贏得眾人熱烈的掌聲。

為鼓勵學生勇敢展開夢想的翅膀乘風飛翔，學輔中心為每位學生準備一支紙風車，楊堉麟等師長帶領大家一起轉動手中的紙風車，象徵隨風起動、展翅翱翔，期許勇敢捉住機會，飛翔到夢想的所在。

中華醫大特殊教育學生獎助學金頒獎，得獎學生開心與師長合影。記者周宗禎／攝影
中華醫大特殊教育學生獎助學金頒獎，得獎學生開心與師長合影。記者周宗禎／攝影
視力全盲的受獎學生調理保健技系應屆畢業生何珮慈，以蕯克斯風現場演奏「恰似你的溫柔」感謝師恩。記者周宗禎／攝影
視力全盲的受獎學生調理保健技系應屆畢業生何珮慈，以蕯克斯風現場演奏「恰似你的溫柔」感謝師恩。記者周宗禎／攝影

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