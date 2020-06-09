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清泉國中皮影戲山城公演 演出越南新住民來台故事

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
演出前，清泉國中前往東勢農會與越南新住民與東勢家政班媽媽學習包越南粽、印尼甜點，感受演出戲劇中的文化交流美好特質。圖／台灣新世代關懷協會提供
演出前，清泉國中前往東勢農會與越南新住民與東勢家政班媽媽學習包越南粽、印尼甜點，感受演出戲劇中的文化交流美好特質。圖／台灣新世代關懷協會提供

台中市清水區清泉國中師生昨晚在東勢表演皮影戲「心哩程2220」，學生個別學習燈光、配樂、操偶及口白後，將這四個元素融合為流暢和諧的一場光影盛宴，故事敘述越南新住民的故事。儘管陰雨綿綿，仍吸引上百位民眾到場觀賞，其中還有不少新住民，看著偶戲演出自己的故事，心中感觸很深。

清泉國中校長顏慧萍表示，這場演出因為疫情緣故，歷經多次波折，終於能夠在山城成行，讓他非常感動，特別是能夠在新住民面前演出更是意義重大，因為這就是屬於他們的故事。

東勢新移民家庭關懷協會理事長王綉滿說，東勢區是大台中地區新住民最多的地方，能夠有學生願意了解新住民故事，進而體驗多元的文化，感受不同的生命力，這是很棒的生命課程。

「心哩程2220」是描寫一位越南媽媽遠嫁台灣的故事，媽媽與小明在相處的過程中遇到了一些難題，在一次跟隨媽媽返鄉探親的過程中，小明認識到媽媽是來自一個文化豐富又古老的國家，有了認同與理解，兩個國度文化的美好特質，成為小明創意料理的靈感來源。

演出前，清泉國中前往東勢農會與越南新住民與東勢家政班媽媽學習包越南粽、印尼甜點，感受演出戲劇中的文化交流美好特質。學生在體驗過程中大呼有趣，對於越南文化也有更深一層了解。

在戲劇演出時，劇情提到越南媽媽在台灣生活的情形時，現場數名越南媽媽都流下淚來，還衝出場外擦乾眼淚。會後他們說，看完整齣戲劇後讓他們好想趕快回家，要抱抱她們的孩子，同時也要打電話回越南，跟他們的家人說說話，以解思鄉情緒。

清泉國中輔導主任林世州說，這齣戲曲當初發想是來自於學生的故事，這次來到山城演出完成了他們許多心願，能夠在越南新住民前演出，能夠藉由這場演出，讓學生體驗各個不同的文化。

台中市清水區清泉國中師生昨晚在東勢表演皮影戲「心哩程2220」，故事敘述越南新住民的故事。圖／台灣新世代關懷協會提供
台中市清水區清泉國中師生昨晚在東勢表演皮影戲「心哩程2220」，故事敘述越南新住民的故事。圖／台灣新世代關懷協會提供

越南 新住民

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