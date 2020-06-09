從沒看過的龍舟競賽 新北7校生做機器人「尬船」

端午節來臨，各地龍舟賽蓄勢待發，新北市立中和高中也舉辦了別開生面的「機器人划龍舟競速賽」，7所國中學校學生齊聚一堂，自行組裝龍頭、龍頸、船體、划槳、奪標機器手臂，在迷你賽道上爭先奪旗，雖然龍舟跟場地都是迷你版，但刺激程度不輸真實龍舟賽，熱鬧又有趣。

中和高中辦理「第一屆新北機器人划龍舟競速賽」，由台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會協辦，活動共為期兩天，首日為培訓課程，第二天為龍舟競賽，共有土城國中、中正國中、中和國中、自強國中、漳和國中、積穗國中、錦和中學等7校參與。

培訓課程包括機器人組裝、基礎電子元件焊接DIY、積木程式設計、3D列印設計及創意改裝應用等，學員完成課程即可獲得16小時的研習證書及電子知識力認證，學生們也將所學運用在機器人龍舟上，自行組裝龍頭、龍頸、船體、划槳、奪標機器手臂、尾舵划槳、裝飾物件。

重頭戲龍舟賽登場，中和高中的活動中心共布置4個獨立的競技賽道，採單敗淘汰賽制，裁判鳴哨後，龍舟一同從起跑線出發、通過拱門，看誰能最快奪得旗標，過程中選手可在指定維修點中，對龍舟做局部調整或更換電池，同學們也熱情地在場邊為機器人龍舟加油，全場刺激又毫不馬虎，最終由土城國中拿下冠軍。