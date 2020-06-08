台南2小學共學 一窺綠蘆筍產銷新活力

配合台南大學教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理蘆筍探究課程，南大附小與三股國小進行校際共學，師生35人走訪將軍及麻豆認識綠蘆筍產業，體驗蘆筍栽培、採收、分級和包裝，並前往農會超市了解小農專區蘆筍銷售情形。

軍職退伍的麻豆青農曾冠維10年來堅持無毒栽培及友善環境，他向師生簡介時表示，利用蘇力菌、矽藻土和窄域油和印楝素等防治資材來取代化學農藥避免斜紋夜盜蟲肆虐，才能生產出頭好壯壯無毒蘆筍。

南大附小學生李郁恩說，蘆筍田裡一眼看見的針狀「擬葉」其實是細枝條，具有行光合作用的功能，嫩莖上鱗片狀三角形才是蘆筍真正的葉子。

三股國小學生郭貝愉說，蹲在地上找尋冒出土的蘆筍並親手採摘好像在尋寶，真希望我也可以像蘆筍一樣一天長高10公分。

南大附小指導老師陳怡均說，將軍是台南最大蘆筍產區，蘆筍採收後會送到農會進行分級與包裝。將軍農會推廣部課員吳盈昌表示，耗資280萬引進日本製分級機，以每秒3根的速度將蘆筍裁切、秤重分級。

南大附小學生歐陽子碩說，把蘆筍放上輸送帶要眼明手快，否則會手忙腳亂，看起來簡單的工作，實際上需要耐心與專注力。三股國小校長許志彰表示，在蘆筍園要彎下腰細心尋找蘆筍蹤影，謙虛時才能看見別人的好，學習始終要保持謙虛的態度。