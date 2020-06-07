影／化愛為力量 安安母親作畫、詩人醫師題詩挺公益

12年前，畫家李昭儀因愛兒「安安」離世，她與醫師老公化悲痛為力量，成立「安安慢飛天使家庭關懷協會」，給慢飛天使一個溫暖家園。她學油畫且全心投入協會工作，今首度舉辦畫展義賣，做為慢飛家園基金，在這個小小的展場裡，讓人看到她對慢飛天使最真誠的愛。

「綠野遊蹤」公益畫展今天舉行開幕茶會，縣長林姿妙及鎮長吳秋齡都出席，現場安排慢飛天使「戎妹」彈奏烏克麗麗與媽媽合唱，也邀請視障學生鄭宇辰小提琴獨奏曲，氣氛歡樂且溫馨，28幅畫作在羅東公正國小旁的藝境空間展至6月22日。

李昭儀原本是復健老師，自從2008年兒子腦瘤走了之後，她轉移生活重心，與沈東榮老師學習油畫，這兩年也嘗試速寫，畫台灣山林也畫到國外旅遊的心情觸動，特別是南美洲秘魯和非洲伊索匹亞的民情，從療癒到紓壓沉靜，樂在其中。

2010年創立安安慢飛天使家庭關懷協會，陪伴慢飛家庭，一晃眼歷經10年，畫畫與協會工作成了她的生活重心。李昭儀看著安安慢飛家園逐漸成形，家長凝聚互助，有著實現初衷的滿足；但為了服務更多新手家長，勢必要在接再厲，讓安安家園越來越茁壯，所以提供28幅畫作義賣。