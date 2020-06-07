今起大解封屏大畢典首次分流舉辦 家長在會議室看直播

台灣連續50多天沒有新冠肺炎病例，疫情趨緩，今起大解封，今天是國立屏東大學畢業典禮，受到疫情影響，今年畢業典禮特別不一樣，縮小規模舉辦，今上午在國際會議廳舉行，以「屏凡中的不屏凡」為主題，僅邀請校內師長、博士學位生、大學部及研究所各班畢業生代表1人，與「屏大之光」獲獎者參與，並在視聽教室同步轉播給家長與畢業生觀看。

屏東大學校長古源光致詞說，往年畢業典禮都是在大禮堂舉行，今年因為新冠肺炎疫情關係，採分散式，並舉辦一場小型集中式全校性代表性畢業典禮；2020年是很特別一年，也是21世紀第3個10年開始，從國際政治、經濟、文化、學術交流到疫情等，身處在瞬息萬變的時代變局中，屏東大學團隊即時因應調整，到目前師生同仁都有很好的表現，這就是屏東大學的精神。

每名畢業生僅限1名家長陪同參加，從嘉義昨天就南下，今天坐在轉播室看直播的呂媽媽，看到兒子頒獎時，趕緊拿起手機錄影，拍下轉播的投影螢幕畫面。呂媽媽說，疫情影響，原本以為畢業典禮無法舉辦，好在疫情趨緩，雖然規模較小。

雖然今起國內大解封，呂媽媽說，現在是特殊時期，疫情一直在變化，誰也沒有辦法預料何時會大解封，學校籌畫畢業典禮需時程，防疫措施還是要兼顧。雖然人潮跟規模變小，但還是很溫馨，也依學校防護措施進入校園，很開心在兒子畢業典禮時，台灣大解封，但學校也有原定規則，量體溫、戴口罩全力配合。

企管系畢業生李同學在轉播室看轉播，他說，「沒有親臨現場有點可惜！」但也體諒學校的做法；碩士班畢業生林同學說，這次畢業典禮沒有以往熱鬧，只能派一個代表撥穗，其他同學在會議室看直播。系上也有先辦小型畢業典禮，彌補大家無法參加畢典的缺憾。