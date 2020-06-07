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屏大特教系為智青圓夢辦演唱會、拍MV 他們秀出自我展自信

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會、並幫智青拍MV圓夢。圖／屏東大學特殊教育中心提供
屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會、並幫智青拍MV圓夢。圖／屏東大學特殊教育中心提供

屏東大學特殊教育系的智能障礙課程，結合USR（大學社會責任實踐）計畫的「圓夢計畫」，以屏東縣啟智協進會為中心，特教系同學們，替4名智能障礙青年們完成夢想，在聆聽智青們夢想後，決定開辦一場演唱會、並幫智青拍MV圓夢，展現他們歌唱、舞蹈能力。學生蔡欣妤說，智青不再只是能做重複性簡單工作「他們跟我們一樣都是有能力」。

籌備活動的特教系一年級修習智能障礙課程的學生們，在老師陳麗圓指導下，學生們傾聽了解智能障礙青年們的夢想，有的想要唱歌、跳舞，拍MV，透過舞台演出，讓智青能有實現的歌手與舞者機會，也讓大眾看到他們與平常不一樣的一面。

演唱會選在屏東青年學院，場面熱鬧又溫馨，上下半場，智青們展現才藝，在舞台上充滿自信演出，不論是想唱給辛苦照顧自己媽媽聽，還是想與機構的成員一起合唱，也顛覆社會大眾對智能障礙者負面的觀感。

特教系一年級學生蔡欣妤說，圓夢計畫，改變大眾對智能障礙青年刻板印象，「其實他們內心是有夢想的」，在台上表演不怯場，「他們跟我們一樣都是有能力」，希望他們正視自己，不要小看自身力量。

一年級許雅筑說，籌辦圓夢計畫詢問智青們想表演什麼，他們想唱歌、跳舞，其中一名想拍MV，這名智青熱愛跳舞，特別喜愛歌手蔡依林的「大藝術家」這首歌，剛好大藝術家MV拍攝的場景，就在高雄大東藝文中心，學生們特別花一天帶著智青到大東拍MV。

許雅筑說，拍MV只有一天，事情準備功夫充足，列出腳本分鏡、準備服裝造型與器材，MV完成約3分鐘，看到成品後，大家都很感動。

一年級宋承諭說，與智青相處過程中，從不知道如何協助，到理解他們的心情，「踏出第一步是最困難的」。看到智青台上演出，真的超棒的「他們做到了！」

屏東大學特教系陳麗圓老師開設「智能障礙」課程，結合USR計畫的圓夢計畫，希望替智能障礙青年實現夢想，學生協助智青著手規畫，實踐願望，希望增加社會大眾對智青的理解，支持他們完成自己的夢想。大學生也能在此計畫當中，學習到如何與智能障礙者相處溝通，並在與社區或機構聯絡時，增進自身的溝通能力與態度。

屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會，演唱會溫馨熱鬧。圖／屏東大學特殊教育中心提供
屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會，演唱會溫馨熱鬧。圖／屏東大學特殊教育中心提供

屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會、並幫智青拍MV圓夢。記者劉星君／攝影
屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會、並幫智青拍MV圓夢。記者劉星君／攝影

屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會，演唱會溫馨熱鬧。圖／屏東大學特殊教育中心提供
屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會，演唱會溫馨熱鬧。圖／屏東大學特殊教育中心提供

屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會、並幫智青拍MV圓夢。記者劉星君／攝影
屏東大學特殊教育系智能障礙課程，結合USR計畫的「圓夢計畫」，特教系同學們替4名智能障礙青年們完成夢想，決定開辦演唱會、並幫智青拍MV圓夢。記者劉星君／攝影

夢想 青年 屏東縣

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