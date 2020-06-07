斷交也要留台讀書 布國學生克服3挑戰取得台大學位

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學畢業典禮因應防疫，今年僅500多名學生入場，是去年的兩成。記者潘乃欣／攝影
台灣大學畢業典禮因應防疫，今年僅500多名學生入場，是去年的兩成。記者潘乃欣／攝影

台灣大學昨天舉行畢業典禮，土木系畢業生、布吉納法索籍的艾家齊擔任畢業生致詞代表，他表示自己的國家是全球第三窮，但他相信讀書會改變生活，所以一直努力。就讀台大時，布吉納法索宣布與台灣斷交，讓他頓失獎學金。有些布國學生轉往給他們獎學金的中國大陸，但他因為愛上台灣的人情味，靠著打工、實習留下來，感謝台灣給他求學的機會。

艾家齊分享他遇到的三個挑戰，第一個挑戰是他的家鄉貧窮，出了首都，很多地方還是沒有乾淨的水，也很容易斷電，也沒有便利商店。每一年因為貧窮而死亡的人數高達15萬。每兩個小孩中，只有一個有機會讀高中、升大學。

艾家齊說，他的父母了解教育的重要性，所以讓他到學校上學，不過也有同學因為幫忙家務沒來上課。他相信讀書會改變生活，所以一直很努力讀書，一路顛簸走過來。

他表示自己曾拿到獎學金，上了布吉納法索最知名的大學，讀完一年後拿到台灣外交部的獎學金，決定飄洋過海來台灣。來台後馬上遇到第二個挑戰 ，是他一句中文都不會講，所以去上語言學校，早上上課、晚上補習英文，四個月後報考中、英文檢定考得不錯，申請上八所大學，最後選擇台大。

進了台大土木系，艾家齊說，很多人稱讚他中文講很好，但系上微積分老師講到X平方、Y的開根號，「我就trouble了」，更不用說土木系專業課程。他開始多找老師、助教、同學，慢慢克服障礙、適應環境。

艾家齊說，故事還沒結束，他大二時，布吉納法索宣布與台灣斷交，讓他們這些領國家獎學金的學子頓失經濟來源。很多布吉納法索學生改去給他們獎學金的中國大陸讀書，但他因為愛上這裡的學習氛圍和人情味，選擇留下來。

為克服經濟困難，艾家齊說他和其他三個布國學生一起努力，他申請到了台大助學金，在校內打工、校外實習。他另外還擔任台大禮賓大使、台大足球校隊隊長、台大學生會國際事務部部長等。

艾家齊表示他的成長環境不理想，來到台灣很開心也十分珍惜，他要謝謝台灣給予這個機會，也謝謝台大師長的教導，還有父母、家人、朋友的支持陪伴。他勉勵畢業生試著接受挑戰，面對困難時努力克服，並說只要願意嘗試，台灣會很精彩。

台灣大學舉行畢業典禮，土木系畢業生、布吉納法索籍的艾家齊擔任畢業生致詞代表。記者潘乃欣／攝影
台灣大學舉行畢業典禮，土木系畢業生、布吉納法索籍的艾家齊擔任畢業生致詞代表。記者潘乃欣／攝影

台大 布吉納法索 斷交

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