北科大畢業典禮 校友沈榮津勉畢業生具備3大能力

台北科技大學今天舉行畢業典禮，邀請經濟部長沈榮津致詞勉勵畢業生。沈榮津以自身經歷出發，勉勵畢業生在職場上「超前部署」，具備外語、數位、創新三種能力，更要抱持進取、歡喜、同理及感恩的工作態度。

沈榮是台北工專（北科大前身）電機工程科校友，並取得北科大商管所碩士。北科大表示，沈榮津從基層做起，今年與工具機業者攜手推動「口罩國家隊」，三個月將台灣口罩產能推升近十倍，把台灣打造成全球防疫戰略物資的生產重鎮。

沈榮津表示感謝師長的栽培，將專業知識與實務操作結合，讓他在推動產業發展上獲益良多。後疫情時代，他期許學弟妹具備前瞻能力，特別是外語能力、數位能力及創新能力。數位能力包括雲端運算、物聯網、大數據、AI，確保職場競爭力。

他也提醒畢業生，離開學校步入職場，首先要有進取心，保持學習新知、隨時最好準備，因應未來挑戰。第二要有歡喜心，「愁眉苦臉也要做，何不開開心心面對」。第三要有同理心，工作上不要有本位主義，一定要用同理心幫對方設想，很多事情都可迎刃而解。最重要的，要常懷感恩的心，互相幫助，事務才能順利推動、更有效率。

北科大校長王錫福表示，今年4000多名畢業生是非常特別的一屆，疫情為人類社會帶來挑戰，隨時會有無法預期的潛在風險，個人與社會都必須從各種考驗中進化，解決眼前的急迫問題外，也要迅速重組、補強既有能力，超前部署未來環境的生存調適能力。

王錫福也說，疫情衝擊全球經濟，短期內這一屆畢業生求職必定更難。無論投入工作或繼續升學，他期勉大家「永不放棄」，屢敗屢戰，在每一次挫折中找到茁壯自己的養分、充實自己的機會，在各種順境、逆境當中，合乎中道地看待自己，永保信心，「或許畢業20年後回首來時路，你會感謝上天，給你這樣特別的人生起步。」