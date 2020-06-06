嘉義國中會考成績創歷年佳績 百人達入嘉中、嘉女標準

嘉義國中學生黃若珩、董子瑜今年國中會考成績達5A++、作文4級分，5A以上27人，4A以上40人，成績達嘉中、嘉女錄取標準1A以上學生145人，作文6級分4人，作文達5級分76人，作文達4級分304人，校方指出，這次會考成績均為歷年最佳，師生皆感振奮。

董子瑜是國樂班學生，曾獲全國音樂比賽特優、國語文演說比賽，更獲得今年度的閱讀小達人殊榮，平日求學積極，勇於發問，也積極參與班上各項活動。

校方說，子瑜的座右銘是「Play hard ,Study hard」，她認為做好時間分配，讀書的時候認真，玩的時候也要認真，才能盡情享受多采多姿的國中生活。

黃若珩國中三年沒有參加補習，在同學眼中是自動自發、樂觀開朗的女孩，代表班上參加排球及籃球比賽的運動健將，也是代表學校參加字音字形比賽的高手，可說是文武雙全。

她認為，適度的休息、放鬆及課前預習是她保持名列前茅的秘訣，「敏而好學不恥下問，是以謂之文也」。

校長陳仁輝說，嘉義國中重視學生的適性發展，除了設立國樂班、音樂班、舞蹈班、體育班，培育優秀的藝術與體育人才，更在良好品德教育的基礎下，實施學科能力分組教學，除了拔尖，更重扶弱，希望讓學生們可以在自發、互動、共好的學習氛圍中，穩定且持續的進步，優異的教學品質，是家長們的首選。