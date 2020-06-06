國中會考作文滿級分、5A++學生 分享拿高分心得

台南市瀛海中學重視閱讀寫作，教育會考成績5日公布」後，瀛海有3名學生作文滿級分，3人5A++，他們分享寫作內容、讀書要領和態度。學生陳苡禎說，「由我手，來寫我心，是種幸福。」

學生劉姮廷說，這次作文題目是「我想開設一家這樣的店」，看到題目時，腦海中投映出來的是「解憂雜貨店」，下筆時先從個人出發，然後從變質的環境中揭開我所想要的店面「解憂。」

國一時，作文都僅3、4級分，但後來漸漸抓到訣竅，知道如何表達心中真摯的想法。姮廷表示，這次的題目不同以往議論文的風格，而是抒情，其實自己不太擅長寫抒情文，但因有讀過「解憂雜貨店」，所以才可發揮。因此，作文要好，就要多多閱讀。

作文滿級分的陳苡禎說，她寫一家只採用有機農產品的店，堅持無毒與健康；一家具備文藝氣息的餐廳，設置一面圖書牆、一個音樂角落，吃飯時，一併進行心靈的饗宴；一家充滿善與愛的餐廳，邀請經濟較拮据的夥伴或是流離街頭的人們，一同飽餐一頓。願我們不是只成全自己，也能助人一臂之力。她表示，由我手，來寫我心，是一種幸福。

黃昱熒是寫想開設一家得以讓人沉澱性靈、洗滌身心，使人蛻變、成長的店；在那裏人們可以深思、反省，也可以痛哭、大笑；亦可以頓悟、思索出人生哲理、也希望每一個走出這家店的人都可以不畏風雨的繼續向未來行去。她說，寫作是一種用文字交流的心靈的管道，如果能將心中最真摯的情感，用最有溫度的詞語表達出來，寫出的文章必能觸動人心。

拿到5A++的學生李振鉉、陳禹淮、嚴子寧也分享學習心得，李振鉉說，他有些懶惰，在家無法有效地完成每天的進度，所以參加晚自習，自認是個很重要的關鍵。陳禹淮是掌握並熟讀各科大重點，勤作模擬試題、歷屆考古題，多向老師問問題。嚴子寧則是一讀書就不會碰手機，他認為自律比較重要。