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核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

國中會考屏東縣6人榜首 課中學習扶助計畫19校5C下降

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣鹽埔國中首次出現國中會考榜首鄭金玉，曾參加縣運拿下金牌，也錄取中山大學數學人才培育計畫，允文允武，決定留縣升學念屏女。圖／屏東縣鹽埔國中提供
屏東縣鹽埔國中首次出現國中會考榜首鄭金玉，曾參加縣運拿下金牌，也錄取中山大學數學人才培育計畫，允文允武，決定留縣升學念屏女。圖／屏東縣鹽埔國中提供

國中教育會考今成績公布，屏東考區有7101名考生，平均到考率99.35％，榜首（5A++、作文6級分）有6人，分別是明正國中黃辰誼、鹽埔國中鄭金玉，南榮國中與美和中學國中部學生林伊彥等學生；各校5C比例較去年下降有19校，推動課中學習扶助計畫、國中英數適性分組教學試辦等計畫有成，各校師生努力獲肯定。

屏東縣鹽埔國中首次出現國中會考榜首鄭金玉，鄭金玉是學校體育班，練習武術，曾參加屏東縣運武術太極拳拿下金牌，8年級時錄取中山大學數學人才培育計畫，允文允武，未來想念醫學系，決定留縣升學念屏女。他的哥哥今年就讀屏中，大學錄取醫學系。

鄭金玉也參加屏東縣科展、語文競賽，她分享讀書方法，會考前生活規律，晚上11點就寢，上課專心聽講，有問題隨時跟老師討論。

屏東縣教育處指出，榜首（5A++、作文6級分）有6人，5A++有21人，5A有235人，屏東縣寫作6級分有46人、5級分有892人，4級分4122人。

教育處指出，各校5C比例較去年下降學校有19校，減少5%以上學校有，獅子國中、南州國中、麟洛國中、新埤國中、高泰國中、內埔國中、車城國中、恆春國中及長治國中等校。各校5C比例優於全國平均（5.96%）有，明正國中、中正國中、美和中學國中部、南榮國中、崇華國中及陸興中學國中部。

教育處提醒，6月17日公告屏東區高級中等學校免試入學實際招生名額，並開放查詢個人序位區間及網路選填志願(網址:https://ptc.entry.edu.tw)。6月23、24日為免試入學報名，7月8日分發結果公告，，屏東區高級中等學校計可選填30個志願。

屏東縣私立美和中學國中部國中會考成績5A以上有32人。圖／美和中學提供
屏東縣私立美和中學國中部國中會考成績5A以上有32人。圖／美和中學提供

屏東縣 國中教育會考 免試入學

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