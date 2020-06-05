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高雄五福國中5A158人、滿分滿點17人 雙胞胎同上雄女

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市五福國中學生陳若雅（左一）滿分、滿點、作文也是滿6級分；雙胞胎吳惟勻（左二）、吳惟媗（右二），也以5A33、34點篤定可上雄女。記者徐如宜／攝影
高雄市五福國中學生陳若雅（左一）滿分、滿點、作文也是滿6級分；雙胞胎吳惟勻（左二）、吳惟媗（右二），也以5A33、34點篤定可上雄女。記者徐如宜／攝影

高雄市五福國中在今年國中教育會考中，滿分（5A以上）158人；滿分、滿點（35點）17人，其中陳若雅作文也是滿6級分。雙胞胎吳惟勻、吳惟媗，也以5A33、34點篤定可上雄女。

五福國中校長陳宗慶表示，今年會考成績5A以上學生共有158人，5A人數比率依舊維持高雄市公立國中第一，今年有5人考上雄中科學班。這樣的成績除了學生自己的努力外，還有教師認真教學與導師們良好的班級經營，以及所有家長的長期支持與配合。

今年會考寫作測驗的題目貼近生活，是「我想開設一家這樣的店」，學生可以從自身經驗、興趣出發，或是發揮想像力，展現在自己的寫作內容中。獲滿分、滿點、作文滿級分的陳若雅，她寫自己想要開一間「棋藝店」，因為常看到公園內有很多老人家，都會聚集在一起下象棋，所以希望開一間這樣的店，讓老人家可以在這裡下棋聊天，年輕人和孩子也可以跟老人家一起聊天，分享、學習他們的人生經驗，也可以關懷他們的生活狀況，一舉數得。

雙胞胎姊妹吳惟勻與吳惟媗，出生只相差1分鐘。兩人從小吵到大，又很快和好，姊妹的與趣都是閱讀，喜愛散文和小說，最愛的作家各是香港作家不朽、台灣作家侯文詠。文靜的姊姊想當老師，活潑的妹妹興趣廣泛，曾想當的有醫生、律師、檢察官、外交官等；姊姊幽默的說，這可能與妹妹當時所看的美劇為什麼主題有關！

高雄市五福國中雙胞胎吳惟勻（左）、吳惟媗（右），各以5A33、34點篤定可上雄女，校長陳宗慶（中）恭喜她們。記者徐如宜／攝影
高雄市五福國中雙胞胎吳惟勻（左）、吳惟媗（右），各以5A33、34點篤定可上雄女，校長陳宗慶（中）恭喜她們。記者徐如宜／攝影
高雄市五福國中學生陳若雅（左）滿分、滿點、作文也是滿6級分，校長陳宗慶（右）恭喜她。記者徐如宜／攝影
高雄市五福國中學生陳若雅（左）滿分、滿點、作文也是滿6級分，校長陳宗慶（右）恭喜她。記者徐如宜／攝影

國中教育會考 雙胞胎 高雄市

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