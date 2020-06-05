高雄五福國中5A158人、滿分滿點17人 雙胞胎同上雄女

高雄市五福國中在今年國中教育會考中，滿分（5A以上）158人；滿分、滿點（35點）17人，其中陳若雅作文也是滿6級分。雙胞胎吳惟勻、吳惟媗，也以5A33、34點篤定可上雄女。

五福國中校長陳宗慶表示，今年會考成績5A以上學生共有158人，5A人數比率依舊維持高雄市公立國中第一，今年有5人考上雄中科學班。這樣的成績除了學生自己的努力外，還有教師認真教學與導師們良好的班級經營，以及所有家長的長期支持與配合。

今年會考寫作測驗的題目貼近生活，是「我想開設一家這樣的店」，學生可以從自身經驗、興趣出發，或是發揮想像力，展現在自己的寫作內容中。獲滿分、滿點、作文滿級分的陳若雅，她寫自己想要開一間「棋藝店」，因為常看到公園內有很多老人家，都會聚集在一起下象棋，所以希望開一間這樣的店，讓老人家可以在這裡下棋聊天，年輕人和孩子也可以跟老人家一起聊天，分享、學習他們的人生經驗，也可以關懷他們的生活狀況，一舉數得。