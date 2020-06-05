陳亞蘭攻讀台師大碩士在職班 獲頒傑出學生獎

台灣師範大學今天舉行98周年校慶，校長吳正己頒發傑出學生獎給推動歌仔戲文化的藝人陳亞蘭。校方表示她為台灣傳統表演文化藝術奉獻不遺餘力，並應用所學，師生互相鼓勵合作，更將傳統文化融入新的元素。

今年台師大傑出學生獎有六名學生獲獎，其一是就讀國際時尚高階管理碩士在職專班，長期推廣與傳承歌仔戲文化的知名藝人陳亞蘭（本名陳欣湉）。校方表示她為學態度認真，上課常抄滿筆記，公益為善不落人後，舞台經驗豐富，表演與監製作品屢創佳績，多次獲金鐘獎肯定。管理學院師生對於陳亞蘭堅持終身學習並回饋社會的精神，表示高度肯定。

吳正己致詞表示，過去四、五個月，台灣及世界各國共同見證了病毒帶來的威脅與恐懼，同時也感受到人類的無助與渺小。在這次疫情中，師大比台灣的所有學校，更能體驗病毒帶來的衝擊與挑戰，「我們在宿舍平安完成一百多位同學居家檢疫；在確診的震撼中順利實施了三週全校遠距教學；全體同仁更一起投入的門禁管制，扎實守護了校園的安全。

吳正己說，台灣最著名的詩人、同時也是台師大講座教授王靖獻（筆名楊牧），很遺憾在不久之前離開了我們。楊牧曾經留給我們一句經典：「變，不是一件容易的事，然而不變，即是死亡。」在師大慶祝校慶的此刻，全校師生及校友相互期許，惟有不斷求變、不斷學習，才能挺過一次又一次考驗，成就一次又一次榮耀。

台師大今天另頒傑出校友獎給4名校友，包括台灣重量級畫家林惺嶽、特殊教育工作者賴美智、企業家張大立，以及中研院院士王明珂，表揚他們對藝術、學術、社會國家的重大貢獻與影響力。